Dr.consulta retoma expansão com megaunidade de R$ 7 milhões em Santo André

A dr.consulta voltou a abrir unidades. Após ajustes no modelo de negócios e foco em rentabilidade, a rede de clínicas de saúde acessível retoma a expansão física com um aporte de R$ 7 milhões na nova unidade de Santo André, no ABC Paulista. O investimento marca a inauguração da 31ª clínica do grupo com um modelo de centros de grande porte que concentram exames e especialidades, conectados a clínicas menores que funcionam como porta de entrada.

O novo espaço ocupa 1.100 metros quadrados, conta com uma equipe de 150 profissionais de saúde e oferece especialidades críticas como cardiologia, gastroenterologia e oftalmologia, além de contar com o primeiro centro odontológico e o primeiro centro cirúrgico oftalmológico da rede na região.

"Apostamos em um atendimento integrado, com foco em prevenção e diagnóstico precoce, em uma região historicamente ligada à qualidade de vida e à força do trabalho. É aqui que começamos um novo ciclo de expansão e crescimento”, diz Massanori Shibata Jr., CEO da dr.consulta.

O novo momento da dr.consulta

A primeira unidade da rede de clínicas dr.consulta foi inaugurada em 2011 na favela de Heliópolis, a maior de São Paulo. Thomaz Srougi, executivo e investidor que passou pela Ambev, retornava de um período de estudos na Universidade de Chicago quando teve a ideia de criar um modelo de saúde que combinasse impacto social e rentabilidade. Seu objetivo era oferecer atendimento médico acessível, ágil e de qualidade para milhões de brasileiros que enfrentam dificuldades de acesso no sistema privado tradicional.

Nos anos seguintes, a dr.consulta investiu fortemente em tecnologia para otimizar a gestão das clínicas. Um dos principais diferenciais foi o desenvolvimento de um sistema próprio de agendamento e gerenciamento de consultas que, com uso de inteligência artificial, reduz o tempo ocioso dos médicos e diminui cancelamentos, elevando a produtividade sem aumentar os custos.

Com consultas a preços acessíveis e agendamento 100% digital, a rede conquistou rapidamente uma base sólida de pacientes. Atualmente, são 31 unidades na Grande São Paulo, que atendem milhões de pessoas ao ano. A rede já atendeu cerca de 4 milhões de pessoas ao longo de dez anos.

O modelo de negócios da dr.consulta é baseado na verticalização, com controle direto sobre a operação das clínicas, negociação própria de insumos e exames, além do desenvolvimento de tecnologias internas que automatizam processos. Isso possibilita preços até 50% menores do que os praticados pelo mercado privado convencional. A receita recorrente vem principalmente do cartão de assinaturas, que oferece descontos em consultas e exames, além de garantir maior previsibilidade financeira para a empresa.

No ano passado, a dr.consulta ampliou sua atuação no segmento B2B, com planos corporativos que oferecem acesso à rede para funcionários de pequenas, médias e grandes empresas — um movimento estratégico que tem acelerado o crescimento da companhia. Diferentemente do modelo tradicional de planos de saúde corporativos, que costumam ter altos custos e burocracia, a health tech aposta em um sistema de assinaturas simples e com ampla cobertura de consultas e exames.

Para a dr.consulta, o B2B funciona como um acelerador de crescimento: ao invés de trazer clientes individualmente, a empresa conquista toda a base de funcionários de uma companhia, aumentando escala e previsibilidade de receita. Atualmente, a empresa projeta alcançar 100 mil companhias na região metropolitana de São Paulo até 2026, consolidando essa vertical como um pilar fundamental do negócio.

Agora, com a casa arrumada, a dr.consulta projeta crescimento acelerado na Grande São Paulo, com a abertura de novas clínicas integradas a hubs de alta capacidade. A estratégia aproveita o fluxo gerado pelas unidades menores e concentra investimentos em infraestrutura e equipamentos nos centros principais, otimizando custos e mantendo a qualidade do atendimento.

O potencial do mercado é grande: são mais de 100 milhões de brasileiros que fazem atendimentos de forma particular, algo em torno de R$ 200 bilhões em gastos ao ano nesse mercado.