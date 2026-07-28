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120 mil milhas em um ano: como o cartão TAP BTG Pactual Black acelera sua próxima viagem à Europa

Com pontuação por dólar, bônus de 45 mil milhas e acúmulo que não expira enquanto estiver ativo, cartão TAP BTG Pactual Black mira viajantes frequentes

Cartão TAP BTG Pactual Black

Cartão TAP BTG Pactual Black

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 05h35.

O trajeto entre Brasil e Portugal nunca foi tão movimentado. Em 2025, a TAP Air Portugal transportou mais de 2 milhões de passageiros entre os dois países, um recorde histórico, segundo dados divulgados pela companhia. Para 2026, a expectativa é de crescimento superior a 10%.

O Brasil é hoje o maior mercado da aérea portuguesa, conectado a Lisboa e Porto por 87 voos semanais. Para o viajante frequente, esse cenário muda a pergunta de lugar: a questão deixa de ser "quando ir à Europa" e passa a ser "como ir melhor", com mais conforto, mais prioridade e pagando menos pela passagem.  

É nesse ponto que entra o Cartão TAP BTG Pactual Black, fruto da parceria entre a companhia aérea que mais leva brasileiros para a Europa e o maior banco de investimentos da América Latina. Lançado para o público de alta renda, o cartão transforma o gasto cotidiano em milhas do programa TAP Miles&Go, que podem ser usadas para emitir passagens, fazer upgrade para a classe executiva e acessar uma rede de mais de 80 parceiros em solo europeu. 

Quer transformar seus gastos em voos para a Europa? Conheça o Cartão TAP BTG Pactual Black e comece a acumular milhas que não expiram 

A matemática das milhas: 2,5 por dólar e bônus de 45 mil milhas 

A engrenagem central do cartão é a pontuação. São 2,5 milhas por dólar gasto em compras nacionais, 3,5 milhas em compras internacionais e 4 milhas para passagens adquiridas no site da TAP. 

Há ainda o Welcome Bonus: quem atinge R$ 60 mil em gastos na soma das três primeiras faturas recebe 45 mil milhas de boas-vindas no TAP Miles&Go. 

O diferencial que costuma pesar na decisão de quem já acumula pontos é que as milhas geradas pelo cartão não expiram enquanto ele estiver ativo. Na prática, o cliente pode guardar o saldo para a viagem certa, sem correr contra o calendário.

"Percebemos a necessidade dos nossos clientes, especialmente os viajantes frequentes, de terem acesso a benefícios que tornem suas experiências ainda mais completas e diferenciadas", diz Bruno Peuker, head do BTG Banking. 

A partir de 120 mil milhas em 12 meses: o que mostra a simulação 

Um exercício simples ajuda a dimensionar o potencial de acúmulo. Considere um cliente com gastos de R$ 20 mil mensais nos primeiros meses e R$ 10 mil no restante do ano, com o dólar cotado a R$ 5 e pontuação apenas em compras nacionais (2,5 milhas por dólar). 

Nesse cenário, o resultado é de cerca de 120 mil milhas em 12 meses, já somado o Welcome Bonus. Para efeito de comparação, é saldo sufuciente para planejar passagens intercontinentais dentro do programa e ainda avançar de categoria.

Isso porque o cartão converte 20% das milhas acumuladas em milhas status, com teto de 15 mil por ano. São elas que determinam a evolução no TAP Miles&Go, destravando as categorias superiores do programa, com mais prioridade, franquias e conforto no aeroporto e a bordo. 

Milhas que viram passagem, upgrade e experiências em terra na Europa  

O saldo acumulado tem usos que vão bem além do bilhete aéreo. As milhas do TAP Miles&Go permitem: 

  • Emitir passagens com a TAP e com as companhias parceiras da Star Alliance, rede que alcança mais de 1.300 destinos no mundo; 
  • Fazer upgrade para a classe executiva; 
  • Adicionar extras ao voo, como marcação de assento e bagagem despachada; 
  • Usar as milhas em mais de 80 parceiros em terra na Europa, de locadoras de veículos e hotéis a supermercados e postos de combustível. 

Ou seja, as milhas acompanham o viajante da compra da passagem no Brasil ao abastecimento do carro alugado em Portugal. 

Do lounge em Lisboa ao Terminal BTG em Guarulhos 

A experiência de viagem completa o pacote. O titular do cartão tem três acessos gratuitos aos lounges da TAP em Lisboa, 4 acessos a salas VIP da rede LoungeKey e entrada ilimitada na Sala VIP Mastercard Black no Aeroporto de Guarulhos. 

No embarque, são três acessos anuais de Fast Track em aeroportos selecionados, que agilizam a passagem pelo controle de segurança, e 2 bagagens extras de até 23 kg por ano, sem custo adicional (uma por reserva). 

Em São Paulo, o cliente tem prioridade na reserva e 10% de desconto no acesso ao Terminal BTG Pactual, o terminal exclusivo do banco em Guarulhos. Já em Portugal, a parceria com El Corte Inglés garante benefícios como welcome drink, personal shopper com sala VIP, tax free e reward card de 10% do valor da compra.

Mensalidade que pode chegar a zero 

A mensalidade de R$ 100 pode ser isenta para quem gasta a partir de R$ 10 mil por fatura. Abaixo disso, o desconto é progressivo: a cada R$ 1 mil gastos, R$ 10 são abatidos. O titular ainda pode emitir até 3 cartões adicionais sem custo, o que permite concentrar os gastos da família em um único acúmulo de milhas.

Somam-se a isso os benefícios da bandeira Mastercard Black, como seguro viagem e acesso à rede de lounges da bandeira. 

Num momento em que a ponte aérea entre Brasil e Europa bate recordes, a diferença entre viajar e viajar bem pode estar na forma de pagar as contas de todo dia. 

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