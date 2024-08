Ex-Google cria startup que usa IA para gerar cheiros

Dos cinco sentidos humanos, a Inteligência Artificial já é capaz de imitar a visão e a audição. Agora, uma empresa quer usar a tecnologia para digitalizar outro: o olfato.

Alex Wiltschko é CEO e cofundador da Osmo, uma startup que usa IA para ajudar computadores a "gerar cheiros como geramos imagens e sons", de acordo com o site da empresa.

Wiltschko é "obcecado por cheiros" há muito tempo, como ele mesmo disse à CNBC Make It. "Tem sido minha paixão tentar entender o cheiro. É um sentido emocional muito poderoso, mas sabemos tão pouco sobre ele."

Em 2017, ele se tornou um pesquisador no Google Research, onde passou cinco anos liderando uma equipe que usava aprendizado de máquina para ajudar computadores a prever como diferentes moléculas "cheiram" com base em sua estrutura.

Embora a Osmo tenha começado como um projeto de pesquisa durante os dias de Wiltschko no Google, ele lançou o negócio como uma startup separada em 2022 com o apoio da Lux Capital e do Google Ventures.

Como CEO da Osmo, ele diz que a missão da empresa é "melhorar a saúde e a felicidade humanas" digitalizando o olfato das pessoas.

Embora essa seja sua meta de longo prazo para a empresa, no curto prazo ele quer que a Osmo faça moléculas de aroma mais seguras e sustentáveis ​​para fragrâncias em produtos de uso diário, como perfume, xampu, repelente de insetos e sabão em pó.

"Esses produtos geralmente têm fragrâncias projetadas por um número muito pequeno de empresas", diz Wiltschko à CNBC. "Achamos que podemos fazer melhor com eles construindo ingredientes melhores e mais seguros que não sejam tóxicos... e não irritem sua pele ou seus olhos."

Como Osmo usa IA para digitalizar aromas

Durante seu tempo no Google Research, a equipe de Wiltschko usou software de aprendizado de máquina para desenvolver um "mapa de odores principal". Para fazer isso, sua equipe treinou seu modelo de IA em um conjunto de dados de 5.000 moléculas de aroma em várias categorias de odores, como floral, frutado ou mentolado.

Wiltschko descobriu que as moléculas podem ser complicadas para os computadores analisarem devido às suas estruturas complexas.

Mas, graças aos avanços na tecnologia de IA, o modelo foi capaz de captar padrões nas diferentes estruturas das moléculas e usar esse conhecimento para prever com precisão o odor de outras moléculas.

Construindo o modelo de IA da Osmo do zero

Embora grandes modelos de linguagem, conhecidos como chatbots de IA, possam ser treinados em dados de "toda a internet", uma biblioteca digital semelhante de informações sobre aromas não estava prontamente disponível quando eles começaram a construir seu modelo de IA.

Eles obtiveram milhares de moléculas e descrições de seus aromas com a ajuda de mestres perfumistas. Eles então alimentaram esses dados em redes grafos neurais (GNNs), que se enquadram no escopo do aprendizado de máquina e usam algoritmos para detectar e analisar relações entre esses dados. Pense em uma rede social onde você pode ver as pessoas e como elas estão conectadas por amizades.

A equipe de Wiltchko poderia então usar as GNNs para ajudar seu modelo de IA a entender os átomos, as ligações que os conectam e como essa estrutura molecular determina seu odor.

Osmo agora quer ser capaz de usar sua tecnologia para "teletransportar" aromas digitalizando cheiros em um local e recriando uma cópia exata em outro diz Wiltschko.