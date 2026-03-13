Inteligência Artificial

É recomendado evitar essa palavra no começo do prompt — saiba o motivo

Ela parece inofensiva, até útil. Mas usar essa palavra no início do seu comando pode destruir a qualidade da resposta

(Freepik/Divulgação)

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Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 17h51.

Se você já sentiu que o ChatGPT respondeu de forma vaga, rasa ou com repetição de coisas óbvias, o problema pode não estar na IA, mas na forma como você começou o prompt.

Há uma palavra comum, presente em milhares de comandos diários, que faz o modelo a ligar o "modo automático": frases genéricas, sem contexto, com explicações batidas.

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O que fazer no lugar? Dê contexto, objetivo e desafio

A solução não é complexa, mas sim estratégica. Comece seu prompt com uma situação concreta, um papel a ser assumido ou um desafio a ser resolvido. 

Isso ajuda a IA a ativar seu lado mais útil — com raciocínio estruturado, sugestões práticas e insights personalizados.

Mas, afinal, qual é a palavra que você deve evitar ao iniciar? “Explique.” Esse é o gatilho que faz a IA retornar ao modo enciclopédia: um bloco de texto impessoal, raso, previsível.

Ao trocar esse verbo por frases como “Considere que...”, “Pense como...”, “Atue como se...”, você ativa um outro nível de raciocínio da IA: mais criativo, estratégico e direcionado.

A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos

Veja como aplicar isso:

“Estou criando um guia prático sobre como melhorar a produtividade no home office. Quais estratégias você indicaria, com base em dados, hábitos de alta performance e possíveis distrações? A resposta deve ser clara, segmentada e com foco em aplicação imediata.”

Uma aula rápida para entender inteligência artificial na prática

Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da tecnologia de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.

  • Fundamentos essenciais da inteligência artificial
  • Como estruturar prompts melhores no ChatGPT
  • Como aplicar IA no trabalho
  • Estratégias práticas de automação
  • Erros comuns ao começar a usar IA

O conteúdo explica como tecnologias de inteligência artificial estão transformando profissões e criando novas oportunidades de carreira.

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