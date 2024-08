Brasileiros já podem usar IA do Google para fazer buscas; saiba o que muda

O Google oficializou recentemente a expansão do recurso AI Overviews para o Brasil e outros cinco países. Essa ferramenta, que foi inicialmente lançada em maio de 2024 nos Estados Unidos, utiliza modelos de inteligência artificial generativa, especificamente do Gemini, para fornecer resumos detalhados, ou "visões gerais", dos tópicos pesquisados.

A promessa é reduzir o tempo que os usuários gastam na busca por informações, proporcionando respostas mais precisas e rápidas a partir de uma única instrução, mesmo que complexa.

Apesar do otimismo, o lançamento inicial nos Estados Unidos apresentou problemas. As AI Overviews entregaram, em seus primeiros dias, respostas imprecisas ou sem sentido, o que levantou dúvidas sobre a eficácia da nova fase do buscador.

No entanto, o Google parece ter resolvido ou minimizado essas falhas antes de expandir a funcionalidade.

A partir de agora, as AI Overviews estão disponíveis nos seguintes países: Brasil, Índia, Indonésia, Japão, México e Reino Unido. Contudo, a expansão está ocorrendo de forma gradativa.

Como funciona a busca feita por IA

A inteligência artificial agora oferece uma forma mais rápida de acessar informações nos resultados de busca do Google. Os resultados gerados pela IA são exibidos de forma resumida no topo da página de busca, tornando a consulta mais eficiente.

Para testar a ferramenta no seu celular, você precisará do navegador Chrome ou do aplicativo do Google instalados. Um ícone de um tubo de ensaio azul já deve estar presente no topo de “Pesquisar no Google” se esses aplicativos estiverem atualizados.

Ao clicar no ícone, você será direcionado para a página do Search Lab. Lá, é necessário clicar em “Ative ou Desative Esse Experimento” para ativar a função. Após a ativação, um botão “Experimente um exemplo” aparecerá, permitindo que você teste a ferramenta de forma imediata.

Preocupações entre produtores de conteúdo

O Google está adotando medidas para tranquilizar produtores de conteúdo, que temem uma possível redução no acesso a seus sites devido à expansão dos AI Overviews. Com a IA sintetizando informações diretamente nos resultados de busca, há um receio crescente de que os usuários deixem de visitar páginas externas, obtendo todas as informações necessárias diretamente na plataforma.

Para mitigar esses impactos, a empresa está testando novas formas de apresentar links nos resultados gerados pela IA. Em desktops, esses links são posicionados à direita das informações sintetizadas, enquanto em dispositivos móveis aparecem como ícones na parte superior da tela. Além disso, o Google está experimentando a inserção de links no corpo dos textos gerados.

Apesar dessas iniciativas, produtores de conteúdo questionam a eficácia das mudanças, pois poucos sites são destacados nos links e ícones, o que pode não ser suficiente para preservar o tráfego de suas páginas.