Esse truque faz o ChatGPT explicar temas complexos de forma simples e prática — basta esse frase

O mercado de consultoria automatizada deve ter uma expansão de cerca de 600% até 2029, segundo especialistas (Getty Images) (Nikolas Kokovlis/NurPhoto/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 17h56.
Muitas pessoas acham que é preciso ser programador ou especialista em IA para tirar o máximo do ChatGPT. A realidade é que basta saber como pedir.
Uma técnica simples consiste em incluir no prompt frases como: “Explique como se eu fosse iniciante” ou “Dê um exemplo prático para cada ponto”. Ao pedir clareza e exemplos, você transforma respostas genéricas em explicações estruturadas e acessíveis.
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O ChatGPT é treinado para adaptar o nível de linguagem conforme o pedido. Quando você especifica que quer uma explicação para leigos ou pede exemplos práticos, a IA prioriza clareza, analogias e detalhes. Isso ajuda qualquer pessoa, mesmo sem base técnica, a entender temas complexos.
Essa estratégia é ideal para:
Profissionais que querem aprender novos conceitos rapidamente
Estudantes em busca de apoio para revisões
Empreendedores que precisam compreender tendências de mercado
Líderes que desejam simplificar relatórios técnicos para equipes
A inteligência artificial está mudando o trabalho mais rápido do que muita gente percebe. Veja a explicação da especialista Izabela Anholett sobre como começar a usar IA. Entender em 15 minutos
Veja exemplos de prompts:
“Explique de forma simples o que é machine learning e como ele aparece no dia a dia.”
“Me dê uma explicação passo a passo sobre blockchain, com exemplos práticos.”
“Quero entender o conceito de taxa Selic. Explique como se eu tivesse 12 anos.”
Esses ajustes no jeito de pedir tornam a IA uma verdadeira ferramenta de aprendizado.
Para quem quer entender melhor como aplicar inteligência artificial no trabalho, existe uma aula gratuita de 15 minutos conduzida por Izabela Anholett. Executiva de tecnologia e professora do MBA em Inteligência Artificial da Exame, ela apresenta os fundamentos da tecnologia de forma direta e aplicada ao dia a dia profissional.
O conteúdo explica como tecnologias de inteligência artificial estão transformando profissões e criando novas oportunidades de carreira.
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