Grupo L’Oréal no Brasil participa da quarta edição do Rio Innovation Week

Grupo L’Oréal no Brasil contou com um time de peso nesta quarta edição do Rio Innovation Week, que começou no dia 13 e termina hoje, 16 de agosto. Um dos maiores eventos de tecnologia e inovação da América Latina, o RIW recebeu 11 executivos da empresa líder de beleza no mundo, dentre eles o Presidente do Grupo no Brasil, Marcelo Zimet, a Diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos, Helen Pedroso, o Diretor das Relações Corporativas, Patrick Sabatier, o CIO, Wiliam Potenti, o CDMO, Alan Spector, além da Diretora de Marketing da Divisão de Luxo, Marcela D’Ávila.

No primeiro dia do evento, Marcelo Zimet, Presidente do Grupo L’Oréal no Brasil, debateu o tema ‘Marketing de Influência e Narrativas Reais em Tempo de IA’, junto com a CEO da Fhits, Alice Ferraz. Já no dia 14 de agosto, o evento contou com a participação de Helen Pedroso, Diretora de Responsabilidade Corporativa e Direitos Humanos do Grupo L’Oréal no Brasil, em três momentos. O primeiro deles a executiva falou sobre mulheres no terceiro setor, em seguida a porta-voz seguiu para o painel de transparência corporativa e fechou o dia abordando o papel da Comissão de ESG da Câmara de Comércio França-Brasil em impulsionar práticas sustentáveis.

Além da executiva, o Diretor de Relações Institucionais do Grupo L’Oréal no Brasil, Patrick Sabatier, no mesmo dia dividiu painel com o Eduardo Santos, Brands Curator Office, Zeea, Ziel Upcycled, Cosméticos e DPBranding, para falar sobre o mercado de luxo e a evolução da beleza.

Hoje, dia 16 de agosto, o CIO do Grupo L’Oréal no Brasil, Wiliam Potenti, abordou junto com a Cris dos Pazeres, VP do Instituto Precisa Ser, questões conectadas à juventude, empregabilidade e tecnologia. No mesmo dia, o CDMO do Grupo L’Oréal no Brasil, Alan Spector, contribuiu com seu olhar para o futuro da experiência do cliente no Brasil no palco Inteligência Artificial & Metaverso.

No dia 15 de agosto, a Diretora de Marketing da L’Oréal Luxo dividu o painel “Um Scan do Luxo”, mediado pela jornalista Mônica Salgado, onde compartilhará suas perspectivas sobre o luxo contemporâneo e inovação, abordando questões de autenticidade, sustentabilidade, diversidade e inclusão.

Estes e outros executivos debateram temas de extrema relevância sobre o setor de beleza, impacto social, carreiras, diversidade, tecnologia e inovação.

Para saber mais informações, basta acessar o site: https://rioinnovationweek.com.br/

