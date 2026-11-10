Ética e governança em IA: o conhecimento que diretorias passaram a cobrar de executivos

Uma empresa decide utilizar inteligência artificial para selecionar candidatos a vagas de emprego. O sistema promete acelerar a triagem, mas surge uma questão que pode chegar até o conselho de administração: como garantir que os critérios utilizados não reproduzam discriminações presentes nos dados?

A preocupação com os riscos da tecnologia está entrando nas discussões da alta liderança.

Segundo a pesquisa 2026 Annual Corporate Directors Survey, da PwC, 71% dos conselheiros entrevistados consideram necessário fortalecer as competências de seus conselhos em inteligência artificial.

A demanda coloca ética e governança entre os conhecimentos relevantes para executivos que precisam justificar investimentos, supervisionar sistemas e responder por suas consequências.

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Por que a governança de IA entrou na agenda das diretorias?

A expansão da tecnologia trouxe responsabilidades que ultrapassam os departamentos de TI.

Ferramentas automatizadas podem participar de decisões sobre crédito, contratação, atendimento e análise de desempenho.

Uma pesquisa global da Deloitte, realizada em 2025 com conselheiros e executivos de 56 países, identificou que 66% dos entrevistados consideravam que seus conselhos tinham conhecimento ou experiência limitados ou inexistentes em IA.

O resultado evidencia uma lacuna de preparação justamente entre profissionais responsáveis por supervisionar riscos corporativos.

Governança de IA é o conjunto de políticas, responsabilidades e mecanismos de controle utilizados para orientar o desenvolvimento e a aplicação desses sistemas.

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Quais riscos os executivos precisam conhecer?

Entre as principais preocupações estão o uso inadequado de dados pessoais, decisões discriminatórias e respostas incorretas produzidas por sistemas generativos.

Um modelo utilizado em recrutamento, por exemplo, pode reproduzir padrões de desigualdade presentes nos registros empregados em seu treinamento.

A legislação também integra essa avaliação. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece obrigações para o tratamento de informações pessoais, inclusive quando realizado com apoio de IA.

O cumprimento dessas regras exige compreender quais dados são utilizados, suas finalidades e os procedimentos adotados para protegê-los.

Como estabelecer controles para o uso da IA?

O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos (NIST) desenvolveu um modelo de gestão de riscos que organiza a atuação das empresas em quatro funções: governar, mapear, medir e gerenciar.

A proposta envolve definir responsabilidades, identificar possíveis impactos, avaliar o desempenho dos sistemas e acompanhar riscos durante sua utilização.

Para a liderança, isso significa estabelecer quem autoriza o uso de determinada ferramenta, quais testes devem ser realizados e como problemas serão comunicados.

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Como desenvolver conhecimento em ética e governança?

A formação executiva pode incluir fundamentos de IA, proteção de dados, avaliação de riscos e critérios para supervisionar decisões automatizadas.

Conhecer normas e modelos de governança ajuda a formular perguntas sobre fornecedores, qualidade dos dados e responsabilidades internas.

O aprendizado deve considerar situações relacionadas ao negócio, permitindo avaliar quando uma aplicação oferece benefícios e quais controles são necessários.

A competência passa a fazer diferença quando executivos conseguem apresentar às diretorias evidências sobre a segurança, os resultados e os riscos dos sistemas utilizados pela organização.