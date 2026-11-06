A pressa por requalificação no topo da carreira: o que ela revela sobre o mercado

Chegar ao alto escalão de uma empresa já não significa ter acumulado todos os conhecimentos necessários para conduzir os negócios. A expansão da inteligência artificial está colocando executivos experientes diante de decisões que exigem habilidades pouco presentes em sua formação original.

Uma pesquisa divulgada pelo LinkedIn em junho de 2026 mostra a dimensão dessa preocupação. Entre os líderes do alto escalão entrevistados, 90% afirmaram que suas funções exigem desenvolvimento contínuo de competências para acompanhar as mudanças.

O movimento revela uma pressão crescente sobre profissionais que precisam compreender tecnologias emergentes enquanto continuam responsáveis pelos resultados das organizações.

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Por que a atualização chegou ao topo das empresas?

A inteligência artificial está alterando processos, investimentos e a organização das equipes. Consequentemente, decisões sobre tecnologia passaram a envolver diretamente a alta liderança.

No mesmo levantamento do LinkedIn, 82% dos executivos afirmaram que a IA já está criando funções em suas organizações que não existiam poucos anos atrás.

O surgimento dessas posições exige compreender quais atividades podem ser automatizadas, que profissionais serão necessários e como reorganizar responsabilidades.

A experiência acumulada continua relevante, mas conhecimentos adquiridos anteriormente podem ser insuficientes para avaliar determinadas aplicações tecnológicas.

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O que as empresas esperam de seus líderes?

A demanda por atualização aparece também nas pesquisas sobre gestão de negócios.

Um estudo realizado pelo IBM Institute for Business Value com 2 mil CEOs de 33 países, divulgado em 2025, identificou que 69% consideravam o sucesso de suas organizações diretamente relacionado à presença de lideranças capazes de compreender os negócios e tomar decisões importantes.

A pesquisa mostrou ainda que os executivos estimavam que aproximadamente 31% da força de trabalho precisaria passar por requalificação ou treinamento nos três anos seguintes.

Para a liderança, isso significa desenvolver condições de avaliar investimentos em IA, acompanhar resultados e preparar equipes para novas atividades.

Quais competências precisam ser atualizadas?

A familiaridade com ferramentas como ChatGPT e Microsoft Copilot pode ajudar a compreender aplicações da IA generativa, tecnologia capaz de produzir textos, imagens e outros conteúdos.

Entretanto, decisões corporativas exigem conhecimentos adicionais sobre análise de dados, segurança da informação, automação e avaliação de custos.

Habilidades de gestão continuam necessárias para conduzir mudanças, distribuir responsabilidades e identificar riscos.

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Como transformar a requalificação em desenvolvimento profissional?

A escolha de uma formação deve partir das decisões que fazem parte da função exercida.

Cursos de inteligência artificial aplicada aos negócios, programas executivos e especializações podem ajudar a preencher lacunas de conhecimento, especialmente quando permitem trabalhar com situações próximas à realidade profissional.

Também vale estabelecer objetivos específicos, como aprender a avaliar projetos de automação ou compreender indicadores de desempenho de sistemas de IA.