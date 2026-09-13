Empresas perdem US$ 1,2 trilhão por ano com ruídos na comunicação, diz estudo. Como evitar isso?

Uma mensagem mal interpretada pode exigir uma reunião para esclarecer o que foi dito, gerar novas trocas de e-mails ou até atrasar uma tarefa que já deveria estar concluída. Somados, esses episódios representam um custo expressivo para as empresas.

Um estudo da Grammarly em parceria com a Harris Poll estima que a comunicação ineficaz custe até US$ 1,2 trilhão por ano às empresas dos Estados Unidos, considerando o tempo de trabalho perdido.

Os líderes estimaram que suas equipes perdem 7,47 horas por semana por causa de problemas de comunicação. Para um trabalhador, isso equivaleria a aproximadamente US$ 12.506 por ano em tempo desperdiçado.

O cenário ganha outra dimensão quando se observa a quantidade de comunicação escrita presente na rotina. Os profissionais pesquisados relataram dedicar cerca de 20 horas semanais a esse tipo de atividade.

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E-mail, mensagens e outros canais digitais ocupam uma parcela relevante do expediente, o que aumenta as oportunidades para uma instrução pouco clara ou uma informação incompleta gerar retrabalho.

Onde a comunicação começa a falhar

O problema não está necessariamente na quantidade de mensagens, mas na dificuldade de transmitir uma informação de maneira que o destinatário compreenda corretamente.

No estudo, 71% dos profissionais do conhecimento apontaram dificuldade para escolher palavras que não ofendam outras pessoas, enquanto a mesma proporção relatou dificuldade para encontrar o equilíbrio entre um tom formal e um informal.

Outros 63% disseram gastar tempo demais tentando encontrar a melhor forma de transmitir uma mensagem.

A consequência pode aparecer em diferentes pontos da operação: produtividade menor, desalinhamento entre equipes, informações desencontradas e trabalho repetido.

Para 80% dos profissionais do conhecimento e 93% dos líderes empresariais ouvidos na pesquisa, a capacidade de realizar o próprio trabalho depende fortemente da forma como os colegas comunicam necessidades e ideias.

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Como a IA pode ajudar

Ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas como apoio na revisão de mensagens, na adaptação do tom e na organização de informações antes do envio.

Um profissional pode, por exemplo, pedir à IA que identifique trechos ambíguos em um e-mail ou transforme uma explicação extensa em uma orientação mais objetiva.

O conteúdo precisa ser conferido, especialmente quando envolve decisões, informações sensíveis ou comunicação com clientes e lideranças. A responsabilidade pela mensagem continua sendo do profissional.

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Clareza também é uma habilidade profissional

A pesquisa mostra que comunicação eficaz produz efeitos que vão além da compreensão de uma mensagem. No levantamento de 2023, líderes apontaram aumento de produtividade, satisfação dos clientes e confiança dos funcionários entre os principais benefícios associados a uma comunicação mais eficiente.

Por isso, saber escrever com clareza, adequar o tom ao público e usar a IA como apoio para revisar e aprimorar mensagens pode fazer diferença na rotina profissional.

Quanto menos tempo uma equipe precisa gastar para descobrir o que uma mensagem queria dizer, mais tempo sobra para executar o trabalho que realmente importa.