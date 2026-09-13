Guia definitivo para escrever prompts melhores no ChatGPT

Uma pergunta vaga pode gerar uma resposta igualmente genérica no ChatGPT.

Quando o pedido traz contexto, objetivo e critérios claros, a conversa ganha outra direção: a ferramenta passa a ter mais informações para interpretar o que o usuário espera e construir uma resposta de acordo com a tarefa.

A qualidade do comando, portanto, começa antes de apertar o botão de enviar. Alguns ajustes simples ajudam a transformar uma solicitação ampla em uma instrução mais específica.

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Comece pelo resultado que você quer

Dizer exatamente o que precisa é um dos pontos mais importantes. O primeiro passo é ser direto, explique qual texto deseja produzir, para quem ele será destinado e qual resultado espera.

Exemplo de prompt:

“escreva uma legenda para Instagram sobre um curso de inglês, com até 500 caracteres e linguagem descontraída”

Dê contexto suficiente

O ChatGPT precisa das informações relevantes para realizar a tarefa. Se você quer ajuda para escrever uma mensagem profissional, por exemplo, vale explicar quem receberá o texto, qual é a situação e o que precisa ser comunicado.

O contexto também pode incluir materiais de referência: um documento, uma lista de informações ou um texto anterior pode servir de base para que a resposta fique mais próxima da necessidade apresentada.

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Defina formato, tamanho e tom

Outra maneira de reduzir respostas que não correspondem ao esperado é estabelecer critérios objetivos. Você pode indicar quantidade aproximada de palavras, estrutura, público, nível de formalidade e estilo.

“Explique para uma pessoa que não entende de tecnologia, em cinco tópicos e sem usar termos técnicos” é um comando mais delimitado do que simplesmente pedir uma explicação.

Quanto mais específicos forem os critérios relevantes para a tarefa, menos espaço haverá para interpretações que não interessam ao usuário.

Divida tarefas complexas

Pedidos que envolvem várias etapas podem ficar mais fáceis de executar quando são organizados.

Se a intenção é preparar uma apresentação, por exemplo, você pode pedir primeiro uma estrutura de tópicos, depois desenvolver cada parte e, por fim, revisar o material.

A divisão também facilita a correção do caminho. Se a primeira etapa não ficou adequada, o usuário consegue ajustar a orientação antes de avançar.

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Mostre exemplos do que você espera

Quando existe um estilo específico, exemplos podem ser mais eficientes do que uma explicação abstrata. Você pode apresentar um trecho e pedir que o ChatGPT siga determinadas características, deixando claro quais elementos devem ser preservados ou evitados.

Isso é especialmente útil para tarefas recorrentes, como produção de conteúdo, revisão de textos ou criação de descrições.

Diga o que deve ser evitado

Um bom prompt também pode estabelecer limites. Se você não quer emojis, frases muito longas, linguagem informal ou determinadas expressões, informe isso diretamente.

Em tarefas baseadas em uma fonte, por exemplo, é possível pedir que a resposta utilize somente o material fornecido e sinalize quando determinada informação não estiver disponível.

Revise e refine o pedido

Nem sempre o primeiro prompt produz a resposta ideal. Em vez de começar tudo novamente, você pode apontar o que precisa ser alterado: encurtar um trecho, mudar o tom, acrescentar contexto ou retirar determinada informação.

A conversa funciona melhor quando cada nova instrução acrescenta precisão ao que já foi definido. Para profissionais que utilizam IA no trabalho, saber formular, avaliar e aperfeiçoar esses comandos pode reduzir retrabalho e tornar o uso da ferramenta mais eficiente.