ChatGPT ganha carteira digital para IA fazer compras pelo usuário

A OpenAI passou a oferecer uma carteira digital para que seu assistente pessoal de inteligência artificial faça compras em nome do usuário. O ChatGPT Wallet permite cadastrar um cartão e autorizar pagamentos nas conversas com o dot, o assistente da empresa que executa tarefas. A ferramenta está disponível para assinantes Pro elegíveis nos Estados Unidos, segundo a documentação oficial.

O recurso aproxima o ChatGPT de uma função que vai além de sugerir produtos: executar etapas de uma compra. A carteira não funciona nas conversas convencionais do ChatGPT, no modo Work ou em sessões independentes do Codex. É preciso configurar um dot.

Como funciona o pagamento

No fluxo descrito pela OpenAI, o consumidor confere loja, itens, valor e condições antes de aprovar a transação com biometria, como Face ID ou Touch ID. O assistente então continua o processo de compra. A aprovação, porém, não garante que o lojista aceitou o pedido.

O pagamento usa uma credencial virtual vinculada ao cartão. Segundo a política de privacidade, um prestador de serviços recebe os dados completos em um formulário seguro. A OpenAI recebe uma credencial substituta e informações limitadas, como os quatro últimos dígitos, mas não o número completo nem o código de segurança.

A empresa também registra informações de compras, aprovações e entregas. A proteção dos dados do cartão, portanto, não significa ausência de coleta de dados sobre as transações.

Quem pode usar e quais são os limites

O serviço exige idade mínima de 18 anos, residência nos Estados Unidos e cartão elegível emitido no país, com endereço de cobrança americano. A página de ajuda lista American Express, Chase, Mastercard e Visa. As regras atuais não incluem usuários do Brasil.

Os termos, em vigor desde 12 de novembro, deixam claro que o Wallet não abre conta bancária, não concede crédito e não cria saldo próprio. A compra continua sendo uma relação entre consumidor e lojista, responsável por entrega, trocas e reembolsos. Retirar um cartão da carteira não cancela pedidos ou obrigações já assumidas.

A OpenAI ressalta que sistemas de IA podem errar e orienta conferir os detalhes antes de aprovar. Mudanças relevantes no pedido exigem nova autorização. O movimento ocorre em um mercado no qual outras empresas já oferecem pagamentos por agentes: a Stripe informou que as compras feitas por assistentes em sua carteira Link cresceram 38 vezes em um mês, sem divulgar o volume absoluto.