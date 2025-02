Elon Musk quer lançar carro 'popular' e diz que 2025 será o ano mais importante para a Tesla

Elon Musk acredita que 2025 será o ano mais importante da história da Tesla.

Durante a conferência de resultados da empresa, em 29 de janeiro, o CEO destacou que a inteligência artificial será o pilar da transformação da companhia, impulsionando tanto seus robôs humanóides quanto seus carros totalmente autônomos – inclusive com planos de um carro 'popular'. Todas as informações foram retiradas de uma reportagem do Business Insider.

"Não há empresa no mundo tão avançada em inteligência artificial aplicada ao mundo real quanto a Tesla" Elon Musk, empresário, empreendedor e filantropo sul-africano

Tesla quer produzir 10 mil robôs humanóides

Embora a Tesla tenha registrado uma queda nas vendas em 2024, a empresa projeta avanços significativos para os próximos meses de 2025.

Um dos principais focos é a produção do robô humanóide Optimus, projetado para executar tarefas repetitivas e potencialmente perigosas dentro das fábricas da própria companhia. A meta interna é produzir 10 mil unidades do Optimus, embora Musk reconheça que esse objetivo possa ser ambicioso.

“Provavelmente não atingiremos exatamente essa meta até dezembro, mas certamente fabricaremos milhares de unidades”, declarou.

O plano é utilizar os primeiros lotes dos robôs nas próprias instalações da Tesla para testar e aperfeiço-los antes do lançamento comercial, previsto para 2026. Segundo Musk, o Optimus poderá ser vendido por US$ 20 mil e US$ 30 mil.

Tesla quer lançar um carro 'popular'?

Além dos avanços em robótica e autonomia, a Tesla também planeja lançar um carro mais acessível em 2025. O modelo, que deve custar cerca de US$ 25 mil, será o primeiro veículo da Tesla a ficar abaixo da faixa dos US$ 30 mil.

Essa estratégia visa combater a concorrência acirrada de montadoras chinesas, como a BYD, que já oferece modelos por cerca de US$ 9,5 mil. A expectativa é que esse novo Tesla seja construído sobre a plataforma de próxima geração da empresa, podendo ser adaptado também para a versão robotaxi.

O impacto desses avanços vai muito além da Tesla

A aposta na inteligência artificial para tornar veículos e robôs mais eficientes pode redefinir o futuro da mobilidade e da automação industrial. Para os profissionais da área de tecnologia, engenharia e IA, o crescimento da Tesla representa novas oportunidades de carreira em um setor altamente inovador.

Dominar conhecimentos em IA e aprendizado de máquina será essencial para acompanhar essas transformações e se destacar no mercado de trabalho.

Se os planos de Musk se concretizarem, 2025 poderá ser um marco histórico para a Tesla e para a IA aplicada ao mundo real. Com robôs autônomos, robotáxis e carros mais acessíveis, a empresa busca não apenas liderar o mercado, mas revolucioná-lo. E a boa notícia é que você pode fazer parte disso.

