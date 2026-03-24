Como o McDonald’s está otimizando o atendimento automatizado testando robôs com IA

McDonald’s – R$ 1,675 milhão (Mike Blake/Files/Reuters)
Redatora
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h23.
Última atualização em 24 de março de 2026 às 16h33.
Robôs servindo clientes em um restaurante já não é mais coisa de filme. Uma unidade do McDonald’s em Xangai testou o uso de robôs humanoides para interagir com clientes e apoiar o atendimento.
A iniciativa reforça um movimento global em que a automação com inteligência artificial começa a ganhar espaço em ambientes físicos.
Durante alguns dias, robôs equipados com IA foram colocados em um restaurante da rede para recepcionar clientes, interagir e entregar pedidos.
Os equipamentos, desenvolvidos pela empresa chinesa Keenon Robotics, também foram usados para criar uma experiência mais interativa, principalmente para o público.A IA já está mudando o trabalho — a questão é: você já entendeu como usar? Clique aqui e saiba mais
Apesar da demonstração, o McDonald’s informou que os robôs não participaram das operações principais do restaurante.
A inteligência artificial é o que permite que esses robôs interajam de forma mais natural. Com ela, os sistemas conseguem:
Isso amplia o uso da tecnologia em ambientes mais dinâmicos, como restaurantes e lojas.
A adoção de robôs não acontece de forma isolada. Empresas como a Amazon já utilizam milhões de robôs em seus centros logísticos, apoiando desde separação de pedidos até transporte de mercadorias.
Segundo dados da própria empresa, grande parte das entregas globais já conta com algum nível de automação.
Mais do que substituir pessoas, a tecnologia vem sendo usada para complementar o atendimento.
A ideia é unir eficiência operacional com novas experiências para o cliente.