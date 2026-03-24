Inteligência Artificial

Como o McDonald’s está otimizando o atendimento automatizado testando robôs com IA

Experimento com robôs humanoides mostra como a tecnologia começa a integrar o dia a dia do varejo

McDonald’s – R$ 1,675 milhão (Mike Blake/Files/Reuters)

McDonald’s – R$ 1,675 milhão (Mike Blake/Files/Reuters)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 24 de março de 2026 às 16h23.

Última atualização em 24 de março de 2026 às 16h33.

Robôs servindo clientes em um restaurante já não é mais coisa de filme. Uma unidade do McDonald’s em Xangai testou o uso de robôs humanoides para interagir com clientes e apoiar o atendimento. 

A iniciativa reforça um movimento global em que a automação com inteligência artificial começa a ganhar espaço em ambientes físicos.

Como funcionou o teste com robôs

Durante alguns dias, robôs equipados com IA foram colocados em um restaurante da rede para recepcionar clientes, interagir e entregar pedidos.

Os equipamentos, desenvolvidos pela empresa chinesa Keenon Robotics, também foram usados para criar uma experiência mais interativa, principalmente para o público.

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Apesar da demonstração, o McDonald’s informou que os robôs não participaram das operações principais do restaurante.

O papel da IA nesse avanço

A inteligência artificial é o que permite que esses robôs interajam de forma mais natural. Com ela, os sistemas conseguem:

  • Reconhecer ambientes 
  • Interpretar comandos 
  • Se adaptar a diferentes situações

Isso amplia o uso da tecnologia em ambientes mais dinâmicos, como restaurantes e lojas.

Um movimento que vai além do McDonald’s

A adoção de robôs não acontece de forma isolada. Empresas como a Amazon já utilizam milhões de robôs em seus centros logísticos, apoiando desde separação de pedidos até transporte de mercadorias.

Segundo dados da própria empresa, grande parte das entregas globais já conta com algum nível de automação.

Mais do que substituir pessoas, a tecnologia vem sendo usada para complementar o atendimento.

A ideia é unir eficiência operacional com novas experiências para o cliente.

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