O que muda quando CEOs de IA usam a tecnologia até fora do trabalho

Para alguns CEOs do setor de tecnologia, a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tendência e passou a fazer parte da rotina. Mais do que desenvolver soluções, esses executivos utilizam a inteligência artificial no dia a dia para tomar decisões, otimizar processos e lidar com agendas cada vez mais exigentes.

Relatos de três fundadores de startups de IA em São Francisco mostram como essas ferramentas estão sendo incorporadas tanto no trabalho quanto na vida pessoal, substituindo etapas tradicionais e reduzindo o tempo de execução de tarefas complexas.

Da operação à estratégia: IA como suporte diário

Vipul Ved Prakash, cofundador da Together AI, afirma que a tecnologia já está presente em praticamente todas as suas atividades.

Entre os usos, estão a criação de layouts de produtos e a análise de contratos com fornecedores e clientes, tarefas que antes demandavam mais tempo e esforço manual.

Na operação da empresa, a IA também assume um papel central. Com uma infraestrutura que envolve milhares de GPUs e centros de dados, grande parte dos problemas técnicos já é identificada e diagnosticada automaticamente, sem intervenção direta de equipes humanas.

Além disso, a capacidade de aprender rapidamente sobre novos temas têm ampliado o uso da tecnologia em substituição a ferramentas tradicionais de busca e produtividade.

IA como “colega de trabalho”

Para Arvind Jain, CEO da Glean, o uso da inteligência artificial já influencia diretamente a forma como ele organiza o trabalho. Segundo ele, a primeira pergunta ao iniciar qualquer tarefa passou a ser se a IA pode executá-la.

Na prática, isso significa acelerar processos que antes envolviam diferentes áreas da empresa. Ao analisar o lançamento de um novo produto no mercado, por exemplo, Jain recorreu à IA para gerar uma proposta inicial em poucos minutos, um processo que poderia levar semanas em um fluxo tradicional.

O material gerado ainda passa por revisão, mas já reduz etapas intermediárias e o tempo dedicado por outras equipes.

Ferramentas e novos perfis dentro das empresas

Daniel Yanisse, CEO da Checkr, utiliza a IA principalmente sob a ótica da engenharia. Para ele, o potencial da tecnologia se torna mais evidente quando aplicado diretamente no desenvolvimento de código e soluções.

Ao mesmo tempo, ele reconhece que profissionais sem formação técnica podem enfrentar dificuldades ao lidar com essas ferramentas. Como resposta, a empresa passou a contar com especialistas dedicados a apoiar esses colaboradores no uso da IA.

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Entre as plataformas utilizadas, Yanisse destaca ferramentas voltadas tanto para iniciantes quanto para perfis mais técnicos, indicando uma adaptação gradual dentro das equipes.