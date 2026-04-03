Inteligência Artificial

Do topo no Vale do Silício a uma venda abaixo das expectativas

Marca que já foi destaque no Vale do Silício perde 99% do valor e escancara a importância de usar dados e inteligência artificial para antecipar mudanças no mercado

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 3 de abril de 2026 às 07h00.

A Allbirds, marca de calçados que já foi símbolo de inovação no Vale do Silício, está prestes a ser vendida por cerca de US$39 milhões após perder aproximadamente 99,5% de seu valor de mercado em cinco anos. 

O negócio será conduzido pela American Exchange Group, que pretende adquirir os ativos e a propriedade intelectual da empresa, com fechamento previsto para os próximos meses, sujeito à aprovação dos acionistas. Após a conclusão, a estrutura corporativa remanescente da Allbirds será encerrada. 

O movimento marca o fim de uma trajetória que começou com forte apelo ao combinar conforto, design e sustentabilidade, atributos que rapidamente colocaram a empresa no radar de investidores e consumidores. 

Em determinado momento, a companhia foi tratada como uma das grandes promessas da indústria, refletindo um cenário em que narrativas de inovação e propósito impulsionavam avaliações bilionárias. 

No entanto, os números mais recentes mostram uma deterioração acelerada, queda superior a 23% em poucos dias, redução de mais da metade do valor em seis meses e uma trajetória descendente contínua que culminou no atual desfecho.

A inteligência artificial como ferramenta de antecipação

O caso da Allbirds ganha relevância quando analisado sob a ótica da inteligência artificial. Em um ambiente de negócios cada vez mais orientado por dados, ferramentas baseadas em IA são capazes de identificar padrões de consumo, prever mudanças de comportamento e antecipar riscos que, muitas vezes, passam despercebidos em análises tradicionais. 

A ausência, ou o uso limitado, dessas tecnologias pode significar decisões baseadas em percepções tardias, impactando diretamente o valor de mercado e a sustentabilidade do negócio.

A trajetória da empresa também revela um ponto central para profissionais de diferentes áreas, não basta acompanhar o crescimento inicial de uma marca ou setor. É necessário compreender, com profundidade analítica, os sinais que indicam inflexões de mercado. 

A inteligência artificial, nesse cenário, deixa de ser uma ferramenta restrita a áreas técnicas e passa a ser uma competência estratégica, capaz de orientar decisões em marketing, produto, finanças e gestão.

Quer entender como usar IA no trabalho? A especialista Izabela Anholett explica os fundamentos em uma aula rápida.

O desfecho da Allbirds não é apenas um episódio isolado, mas um indicativo de como mercados altamente dinâmicos exigem respostas rápidas e embasadas. Em um cenário onde avaliações podem evaporar em poucos anos, a capacidade de transformar dados em decisões torna-se um ativo indispensável. 

Mais do que acompanhar tendências, profissionais que dominam inteligência artificial estão posicionados para interpretar essas mudanças e agir antes que o mercado imponha seu veredito.

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