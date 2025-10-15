De otimizar currículos a melhorar fotos: 5 ideias de como usar a IA

A inteligência artificial (IA), especialmente a generativa, não é a solução para todos os problemas nem o fim do mundo profissional. Quando utilizada de maneira adequada, as ferramentas podem otimizar diversas tarefas.

A seguir, separamos algumas ideias que podem ajudar a explorar todo o potencial das inteligências artificiais.

1. Aperfeiçoar currículos

Após definir o objetivo, a inteligência artificial pode melhorar currículos e adaptá-los a uma vaga ou campo específico. As ferramentas comparam o currículo com a descrição da vaga, analisando palavras-chave e a frequência de habilidades para destacar as competências mais relevantes. Elas também aprimoram a linguagem e identificam lacunas entre as habilidades listadas e as necessidades do empregador.

É importante ter cautela: a inteligência artificial faz exatamente o que é solicitado. Para evitar que ela adicione habilidades ausentes que o candidato não possui, o comando deve solicitar apenas que ela aponte o que está faltando. Nunca se deve pedir que a inteligência artificial edite documentos diretamente, pois ela pode perder nuances ou interpretar mal o jargão profissional.

2. Melhorar fotos profissionais

Existem ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas para aprimorar fotos, transformando uma selfie em uma imagem de perfil profissional aceitável. Muitos desses softwares desfocam o fundo, suavizam a pele, removem fios de cabelo dispersos e ajustam o corte de cabelo.

3. Encontrar pessoas e empresas

A inteligência artificial pode auxiliar na busca por pessoas ou empresas relevantes para investigação. O profissional pode solicitar cargos de quem contrataria para a função desejada, recrutadores na área ou empresas a serem exploradas.

Após identificar um contato, a inteligência artificial pode rascunhar um pedido de conexão inicial com o tom e o comprimento especificados, ou criar uma apresentação de vendas completa.

4. Preparar entrevistas

Algumas organizações já utilizam a inteligência artificial para conduzir e classificar entrevistas. O candidato também pode utilizá-la a seu favor: ao pedir para a ferramenta gerar potenciais perguntas de entrevista e avaliar as respostas.

Além disso, pode rascunhar uma primeira versão da nota de agradecimento após entrevista, com base no que foi discutido.

A inteligência artificial generativa prevê padrões de uso de palavras — ela não compreende a linguagem. A melhor forma de utilizá-la é com prompts detalhados, fazendo perguntas claras e específicas. É preciso detalhar o que se espera (tipo de documento, tom, estilo, público e propósito). Também é eficaz pedir que a inteligência artificial assuma um papel específico, como "atuar como um coach de carreira".

Por fim, é importante revisar cuidadosamente o resultado e treinar a IA para que cada vez mais seja útil para você.

