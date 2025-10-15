De otimizar currículos a melhorar fotos: 5 ideias de como usar a IA

Descubra como chatbots como ChatGPT e Gemini podem melhorar suas fotos, refinar currículos e preparar você para a próxima entrevista (Getty Images).
Redação Exame
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 13h54.
A inteligência artificial (IA), especialmente a generativa, não é a solução para todos os problemas nem o fim do mundo profissional. Quando utilizada de maneira adequada, as ferramentas podem otimizar diversas tarefas.
A seguir, separamos algumas ideias que podem ajudar a explorar todo o potencial das inteligências artificiais.
Após definir o objetivo, a inteligência artificial pode melhorar currículos e adaptá-los a uma vaga ou campo específico. As ferramentas comparam o currículo com a descrição da vaga, analisando palavras-chave e a frequência de habilidades para destacar as competências mais relevantes. Elas também aprimoram a linguagem e identificam lacunas entre as habilidades listadas e as necessidades do empregador.
É importante ter cautela: a inteligência artificial faz exatamente o que é solicitado. Para evitar que ela adicione habilidades ausentes que o candidato não possui, o comando deve solicitar apenas que ela aponte o que está faltando. Nunca se deve pedir que a inteligência artificial edite documentos diretamente, pois ela pode perder nuances ou interpretar mal o jargão profissional.
Existem ferramentas de inteligência artificial que podem ser utilizadas para aprimorar fotos, transformando uma selfie em uma imagem de perfil profissional aceitável. Muitos desses softwares desfocam o fundo, suavizam a pele, removem fios de cabelo dispersos e ajustam o corte de cabelo.
A inteligência artificial pode auxiliar na busca por pessoas ou empresas relevantes para investigação. O profissional pode solicitar cargos de quem contrataria para a função desejada, recrutadores na área ou empresas a serem exploradas.
Após identificar um contato, a inteligência artificial pode rascunhar um pedido de conexão inicial com o tom e o comprimento especificados, ou criar uma apresentação de vendas completa.
Algumas organizações já utilizam a inteligência artificial para conduzir e classificar entrevistas. O candidato também pode utilizá-la a seu favor: ao pedir para a ferramenta gerar potenciais perguntas de entrevista e avaliar as respostas.
Além disso, pode rascunhar uma primeira versão da nota de agradecimento após entrevista, com base no que foi discutido.
A inteligência artificial generativa prevê padrões de uso de palavras — ela não compreende a linguagem. A melhor forma de utilizá-la é com prompts detalhados, fazendo perguntas claras e específicas. É preciso detalhar o que se espera (tipo de documento, tom, estilo, público e propósito). Também é eficaz pedir que a inteligência artificial assuma um papel específico, como "atuar como um coach de carreira".
Por fim, é importante revisar cuidadosamente o resultado e treinar a IA para que cada vez mais seja útil para você.
