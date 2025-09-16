Pop

Como fazer a trend da Polaroid com famosos? Veja passo a passo para criar foto com artista favorito

Entre as mais populares, destacam-se fotos dos fãs de Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga e Beyoncé.

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20h21.

Nesta semana, uma nova tendência tem feito sucesso nas redes sociais, onde usuários compartilham imagens no estilo Polaroid ao lado de seus artistas preferidos. Entre as mais populares, destacam-se fotos dos fãs de Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga e Beyoncé.

Nos feeds das redes sociais, muitas pessoas demonstraram surpresa com o realismo das imagens geradas por ferramentas de inteligência artificial.

Como fazer a trend do boneco colecionável na caixa pelo ChatGPT? Confira passo a passo

Embora a brincadeira pareça complicada para quem não tem o costume de usar essa tecnologia, qualquer pessoa pode gerar imagens com suas celebridades de forma gratuita. Entre as principais ferramentas, a mais indicada é o Gemini (do Google) para gerar as fotos.

Como criar uma foto no estilo Polaroid usando ferramentas de IA?

Fotos estilo Polaroid gerada com inteligência artificial com os repórteres Tamires Vitório e Mateus Omena (Divulgação)

  • Em primeiro lugar, acesse o Gemini por mei do site ou aplicativo.
  • Em seguida, selecione imagens: uma foto sua de perfil (com boa claridade e resolução) e uma do artista escolhido.
  • Agora, use o seguinte prompt: "Crie uma foto estilo Polaroid, formato quadrado, com um close nas faces das duas pessoas, com os rostos bem próximos. A imagem deve ser realista, sem elementos em destaque, com leve desfoque e luz suave, como a de um flash em um quarto escuro. Não altere os rostos. Cuidado para respeitar todos os detalhes apresentados nas fotos originais. Troque o fundo por uma cortina branca."
  • Em poucos segundos, a ferramenta de IA vai gerar a nova foto.
  • Depois, faça o download do arquivo e compartilhe nas suas redes sociais.

Se preferir algo diferente, como uma cortina vermelha, um ambiente de balada ou qualquer outra alteração, sinta-se à vontade para ajustar as instruções conforme desejar. Você pode, por exemplo, pedir que as pessoas apareçam se abraçando ou em outra interação.

É possível usar o ChatGPT para gerar imagens com polaroid?

Sim, o mesmo comando pode ser aplicado no ChatGPT para criar as imagens de fãs com seus artistas em formato polaroid. No entanto, nas redes sociais, alguns usuários relaram dificuldades para alcançar os resultados esperados. Uma das críticas se refere à distorção nas imagens.

