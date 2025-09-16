Como fazer a trend da Polaroid com famosos? Veja passo a passo para criar foto com artista favorito

Repórter
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 20h21.
Nesta semana, uma nova tendência tem feito sucesso nas redes sociais, onde usuários compartilham imagens no estilo Polaroid ao lado de seus artistas preferidos. Entre as mais populares, destacam-se fotos dos fãs de Taylor Swift, Bad Bunny, Lady Gaga e Beyoncé.
Nos feeds das redes sociais, muitas pessoas demonstraram surpresa com o realismo das imagens geradas por ferramentas de inteligência artificial.Como fazer a trend do boneco colecionável na caixa pelo ChatGPT? Confira passo a passo
Embora a brincadeira pareça complicada para quem não tem o costume de usar essa tecnologia, qualquer pessoa pode gerar imagens com suas celebridades de forma gratuita. Entre as principais ferramentas, a mais indicada é o Gemini (do Google) para gerar as fotos.
Se preferir algo diferente, como uma cortina vermelha, um ambiente de balada ou qualquer outra alteração, sinta-se à vontade para ajustar as instruções conforme desejar. Você pode, por exemplo, pedir que as pessoas apareçam se abraçando ou em outra interação.
Sim, o mesmo comando pode ser aplicado no ChatGPT para criar as imagens de fãs com seus artistas em formato polaroid. No entanto, nas redes sociais, alguns usuários relaram dificuldades para alcançar os resultados esperados. Uma das críticas se refere à distorção nas imagens.