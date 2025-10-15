Bússola

Um conteúdo Bússola

Liderança artificial: até que ponto as IAs possuem autonomia de poder?

Nomear algoritmos como líderes soa disruptivo, mas sem transparência no código-fonte surgem dilemas éticos e de governança

Ministra Diella, da Albânia, gerada por inteligência artificial (Reprodução)

Ministra Diella, da Albânia, gerada por inteligência artificial (Reprodução)

Bússola
Bússola

Plataforma de conteúdo

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 15h00.

Por Diego Nogare*

Nos últimos meses, notícias que parecem saídas de um roteiro de Black Mirror se tornaram realidade; 

Mas será que estamos realmente diante de tecnologias capazes de exercer liderança? Ou apenas testemunhando a automação de tarefas operacionais sob o disfarce de uma revolução tecnológica? 

Sem transparência, qualquer conclusão sobre IA é especulação 

Antes de tudo, é válido destacar que qualquer análise sobre o que essas IAs “fazem” ou “decidem” é, em alguma medida, especulativa. 

Isso porque apenas quem tem acesso ao código-fonte e aos detalhes do treinamento de cada modelo pode afirmar, com propriedade, quais são suas reais capacidades e limitações. 

Sem essa transparência, qualquer afirmação categórica sobre o poder dessas ferramentas carece de fundamento sólido. Ainda assim, é possível refletir sobre seu impacto, considerando questões de ética e governança.

Por mais avançada que esteja a IA, ela ainda opera sob parâmetros

O primeiro ponto a reconhecer é que, por mais sofisticadas que sejam, essas tecnologias ainda operam dentro de parâmetros definidos por seus desenvolvedores. 

Elas processam grandes volumes de dados, identificam padrões nas informações e oferecem recomendações ágeis — funções extremamente úteis para otimizar atividades burocráticas. 

Em outras palavras, tratam-se de tarefas que muitas vezes nem chegam a ser trabalho, mas apenas burocracia.

Mas liderança não se resume a eficiência técnica 

Ela exige transparência, responsabilidade e capacidade de julgamento ético — dimensões em que a IA ainda está muito aquém. 

O fato de não haver acesso público ao código-fonte dessas ferramentas – tanto da Albânia, quanto do Japão – significa que não compreendemos como chegam às suas conclusões, quais vieses podem estar embutidos ou quem realmente controla os resultados finais.

Sem clareza sobre o processo, falar em liderança é ilusório. O poder não está nas mãos da tecnologia, mas nos grupos e empresas que a programam e a controlam. 

O risco é aceitarmos a narrativa da inovação enquanto, nos bastidores, permanecemos sujeitos a interesses humanos. 

O caso da Albânia 

A autonomia da recém-anunciada "ministra de inteligência artificial" para validar orçamentos e assegurar decisões livres de desvios parece promissora, mas sua eficácia permanece duvidosa. 

Afinal, o que exatamente ela entende por corrupção? A forma como esse conceito lhe for ensinada determinará os limites de sua atuação, mas é razoável supor que os corruptos logo encontrarão novas maneiras de contornar tais parâmetros. 

O mesmo ocorre no campo das fraudes financeiras: a capacidade de inovação dos fraudadores costuma acompanhar — e, muitas vezes, até superar — o ritmo de modernização das próprias instituições.

Nomear uma “ministra digital” ou um “líder artificial” soa moderno, arrojado, disruptivo. Gera manchetes, projeta a imagem de um país ou partido na vanguarda tecnológica. 

Mas na prática, trata-se muito mais de uma estratégia de marketing do que de uma transformação estrutural. A IA não governa: ela apenas executa tarefas dentro de limites bem definidos.

O que realmente significa essa aplicação da IA?

O que ocorre, nesses casos, não é a entrega do poder de decisão às máquinas, mas a delegação de tarefas analíticas e burocráticas, apresentada como se fosse uma revolução. 

É importante não confundir automação com liderança, nem algoritmos com escolhas éticas.

O avanço da inteligência artificial, sem dúvida, traz benefícios concretos para modernizar processos públicos e privados. Mas acreditar que uma IA pode exercer liderança é ignorar que, sem dimensão humana, não existe governança legítima. 

No fundo, não estamos diante de uma revolução política protagonizada por máquinas. Estamos apenas assistindo à substituição de trabalhos básicos sob a fachada de inovação tecnológica. 

O desafio ético não é aceitar ou rejeitar IAs como líderes, mas entender quem controla esses algoritmos — e, principalmente, em nome de quem eles operam.

*Diego Nogare é mestre e doutorando em Inteligência Artificial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com 20 anos de experiência e passagem por grandes empresas como Microsoft, Deloitte, Bayer e Itaú. 

Acompanhe tudo sobre:Inteligência artificial

Mais de Bússola

Evento vai reunir mais de 500 CEOs para falar de investimentos em clima e natureza

Opinião: startups precisam abraçar a cultura do erro – e andar mais como camelo do que unicórnio

Bússola & Cia: grupo do setor de energia lança campanha nacional de renegociação

Foodservice: sim, vender menos pode ser mais estratégico

Mais na Exame

Future of Money

Criptomoeda USDC vai triplicar de valor até 2027 e chegar a US$ 220 bilhões, projeta gestora

Esporte

Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário, possíveis escalações e histórico no confronto

Economia

FMI aponta trajetória de alta da dívida do Brasil, que deve alcançar 98,1% do PIB em cinco anos

Mercados

Ibovespa opera em alta de olho em Livro Bege e balanços dos bancões