Databricks negocia nova rodada de captação, avaliada em mais de US$ 130 bi

A Databricks, empresa de análise de dados e inteligência artificial com sede em São Francisco, está negociando uma nova rodada de investimentos que pode avaliá-la em mais de US$ 130 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo site The Information. O número representa um salto de cerca de 30% em relação à última avaliação, feita há apenas dois meses.

Até o momento, a empresa não comentou as informações. Tampouco, de acordo com a reportagem, assinou um term sheet (contrato preliminar de investimentos) com fundos interessados.

Em setembro, a Databricks havia levantado US$ 1 bilhão, alcançando uma avaliação de US$ 100 bilhões. Com isso, tornou-se uma das empresas privadas mais valiosas do mundo. Na ocasião, a companhia afirmou estar no caminho para atingir US$ 4 bilhões em receita anualizada, impulsionada pela forte demanda por seus produtos de IA.

Fundada em 2013, a Databricks oferece uma plataforma que permite ingestão (coleta e importação de dados de diferentes fontes para análise ou armazenamento) e análise de dados, além do desenvolvimento de aplicações baseadas em IA.

Atualmente, a empresa atende cerca de 15 mil clientes, incluindo a Block, da área de pagamentos, a petroleira Shell e a montadora de carros elétricos Rivian.

Expectativa de IPO

Com o caixa reforçado pela última captação, a empresa pretendia acelerar sua estratégia em IA, ampliar sua linha de produtos e abrir uma nova frente em bancos de dados operacionais, além de realizar aquisições no setor. Há algum tempo, a Databricks é considerada uma das principais candidatas a abrir o capital (IPO, na sigla em inglês) e tem recebido inúmeras consultas de investidores.

Naquele momento, a Databricks entrou para o seleto clube de empresa privadas com valor de mercado superior a US$ 100 bilhões. Nele, já estavam SpaceX, ByteDance e OpenAI, segundo dados da CB Insights. Pouco depois, a Anthropic também foi incluída, após ter sua avaliação elevada para US$ 183 bilhões.