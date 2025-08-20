Databricks se junta a SpaceX, ByteDance e OpenAI no seleto clube das empresa privadas de US$ 100 bi

A Databricks está entrando para um clube exclusivo: o das empresas privadas avaliadas em mais de US$ 100 bilhões.

Nesta terça-feira, 19, a startup de análise de dados e inteligência artificial anunciou que está levantando uma rodada de financiamento que elevará seu valor para mais de US$ 100 bilhões. Com isso, a Databricks se tornará a quarta empresa privada a ultrapassar essa marca, juntando-se a SpaceX, ByteDance e OpenAI, de acordo com dados da CB Insights.

Em entrevista à CNBC, o CEO Ali Ghodsi revelou que o total captado será superior a US$ 1 bilhão. A última avaliação da empresa por investidores privados foi de US$ 62 bilhões, registrada em uma rodada de financiamento de US$ 10 bilhões realizada no final do ano passado.

Em junho, executivos da Databricks informaram aos investidores que a empresa projetava uma receita anualizada de US$ 3,7 bilhões até o mês seguinte, atingindo um crescimento de 50% em relação ao ano anterior. Até a metade do ano, ela empregava 8 mil pessoas.

Enquanto isso, sua principal rival, a Snowflake, deve gerar US$ 4,5 bilhões em receita no ano fiscal que termina em janeiro, com um crescimento anual de 25%, segundo a LSEG. Atualmente, o valor de mercado da Snowflake é de cerca de US$ 65 bilhões. Outros concorrentes incluem fornecedores de nuvem como Amazon e Microsoft, com os quais a Databricks tem parcerias.

Fundada em 2013 e com sede em São Francisco, a nova rodada de financiamento ajudará a empresa a investir em produtos que auxiliem seus clientes no uso de modelos de IA. Investidores existentes, como Andreessen Horowitz, Insight Partners, Thrive Capital e WCM Investment Management, também estão comprando ações da Databricks, segundo um porta-voz.

Interesse cresceu após IPO da Figma

De acordo com Ghodsi, a Databricks recebeu grande interesse de investidores após a abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) da Figma, realizada no final do mês passado. As ações da empresa de software de design triplicaram no primeiro dia de negociação, refletindo a busca por ofertas tecnológicas após um período de baixa no mercado de IPOs.

Embora as ações tenham recuado em relação a seu preço de fechamento, passando de US$ 115,50 para cerca de US$ 70, elas continuam sendo negociadas por mais do que o dobro do valor inicial de US$ 33.