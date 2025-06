Cuidado ao usar o Meta AI: botão de compartilhar pode expor conversas privadas dos usuários

O novo aplicativo Meta AI tem gerado grande preocupação com a privacidade dos usuários, especialmente porque muitos não percebem que estão compartilhando suas conversas privadas com o mundo inteiro. Ao interagir com o chatbot, existe a opção de compartilhar as respostas. No entanto, ao fazer isso, os usuários são levados a uma tela onde o conteúdo pode ser publicado, mas sem qualquer aviso claro sobre o impacto dessa publicização.

O principal problema é que muitos usuários não sabem ou não são informados de que, ao compartilhar um texto, áudio ou imagem, estão tornando essas conversas visíveis para todos. O que parecia ser uma interação privada com a inteligência artificial acaba se transformando em um post público.

No aplicativo, já foram vistos usuários pedindo ajuda para cometer crimes como sonegação de impostos ou perguntando se membros da família poderiam ser presos por envolvimento com crimes financeiros. Outros até pediram ajuda para escrever cartas de referência para funcionários com problemas legais. Em casos ainda mais preocupantes, foram encontrados dados pessoais, como endereços de residência e detalhes de processos judiciais confidenciais.

A falha grave da Meta é que os usuários não têm controle sobre suas configurações de privacidade ao compartilhar essas informações, e não sabem sequer onde estão postando. Além disso, se a conta do Instagram estiver pública, qualquer conteúdo relacionado ao app também será acessível a qualquer pessoa. Isso cria uma situação de vulnerabilidade, permitindo que conversas e dados sensíveis sejam acessados por qualquer usuário.

Pesadelo deprivacidade para a Meta

Após a integração com o Facebook, Instagram e WhatsApp, o app independente Meta AI foi lançado com grandes expectativas, mas essa falha de design pode se transformar em um grande pesadelo de privacidade para a empresa.

Com apenas 6,5 milhões de downloads desde seu lançamento em 29 de abril, o app já enfrenta críticas intensas. Se o objetivo da Meta era chamar atenção, parece que está conseguindo, mas de uma forma bem diferente da esperada.