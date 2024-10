No último dia 9, a Meta lançou no Brasil o Meta AI no WhatsApp, adicionando uma IA integrada ao aplicativo, que aparece como uma bolinha no canto inferior da tela. A novidade, entretanto, veio sem aviso prévio, e não há opção para desativá-la completamente. Usuários que preferem uma interface mais limpa e questionam a presença do recurso, buscam alternativas para reduzir o impacto da ferramenta no app.

Apesar de a Meta afirmar que o uso da IA é opcional, o Meta AI permanece fixo no app, podendo ser acessado pela barra de pesquisa e em conversas diretas. Saiba o que fazer para minimizar o contato com a ferramenta:

Arquivar ou apagar o chat da Meta AI

Para os usuários que preferem esconder a conversa com a IA na tela inicial do WhatsApp, existe a opção de arquivar ou excluir o chat:

No Android : pressione e segure a conversa com a Meta AI. Em seguida, toque no ícone de lixeira para excluir o chat ou na seta para baixo para arquivar.

: pressione e segure a conversa com a Meta AI. Em seguida, toque no ícone de lixeira para excluir o chat ou na seta para baixo para arquivar. No iPhone (iOS): deslize a conversa com a IA para a esquerda e escolha a opção “Arquivar” ou toque nos três pontos e selecione “Apagar conversa”.

Evitar a ativação da Meta AI na barra de busca

A Meta informou que, mesmo sem desativar a IA, o usuário pode continuar usando a barra de busca normalmente para encontrar mensagens, fotos, links e arquivos sem acionar a IA. Basta ignorar as sugestões automáticas do Meta AI e utilizar a barra de busca como de costume.

O que é e como funciona o Meta AI no WhatsApp?

O Meta AI é uma assistente virtual desenvolvida pela Meta para competir com ferramentas como o ChatGPT. Baseada no modelo de linguagem Llama, a IA realiza pesquisas, cria imagens e responde perguntas diretamente no WhatsApp.

A assistente pode ser chamada em conversas com "@Meta AI" e possui comandos especiais, como "imagine" para criação de imagens. Além disso, a IA funciona na barra de pesquisa, permitindo buscar informações online sem sair do aplicativo.

Aos que se preocupam com privacidade, vale destacar que, diferentemente das mensagens convencionais do WhatsApp, as interações com o Meta AI não são criptografadas de ponta a ponta, permitindo monitoramento das respostas pela Meta para garantir a moderação de conteúdo.