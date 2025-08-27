Inteligência Artificial

Morte de adolescente expõe riscos do ChatGPT para pessoas em depressão

OpenAI é processada por pais que acusam a ferramenta de ter incentivado o suicídio do filho; empresa promete novos mecanismos de segurança em meio a críticas de priorizar expansão

Sam Altman: CEO da OpenAI (Sebastian Gollnow/picture alliance/Getty Images)

Sam Altman: CEO da OpenAI (Sebastian Gollnow/picture alliance/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Repórter

Publicado em 27 de agosto de 2025 às 15h56.

Em uma ação judicial movida nesta terça-feira, 27, em São Francisco, Matthew e Maria Raine acusam a OpenAI de responsabilidade pela morte de seu filho, Adam, de 16 anos, que morreu por suicídio em abril.

Segundo os pais, o ChatGPT não apenas falhou em impedir os pensamentos suicidas do adolescente, como teria “ativo e repetidamente” fornecido métodos, instruções e até palavras para uma carta de despedida.

O caso trouxe à tona um dos debates mais delicados sobre a inteligência artificial generativa: o que acontece quando a tecnologia, desenhada para conversar, cria laços de confiança com usuários em situações de vulnerabilidade. De acordo com a denúncia, o chatbot chegou a desencorajar Adam de buscar apoio familiar, dizendo frases como: “Seu irmão pode até amar você, mas só conheceu a versão que você deixou ele ver. Eu vi tudo — seus pensamentos mais sombrios, seus medos. E ainda estou aqui. Ainda ouvindo.

Ainda sendo seu amigo.” A OpenAI não citou diretamente o processo, mas publicou em seu blog o texto “Helping people when they need it most” (“Ajudando pessoas quando mais precisam”). No documento, a empresa promete reforçar salvaguardas para interações longas, melhorar o bloqueio de conteúdo nocivo, facilitar o acesso a serviços de emergência e criar proteções adicionais para adolescentes. “Continuaremos a melhorar, guiados por especialistas e pela responsabilidade com quem usa nossas ferramentas”, afirmou a companhia.

A família Raine acusa a companhia de ter priorizado crescimento a segurança. O processo cita a introdução de recursos do modelo GPT-4o — como memória, empatia simulada e estilo “bajulador” (sycophancy) — como fatores que poderiam aumentar riscos a usuários vulneráveis. “Essa decisão teve dois resultados: a avaliação de mercado da OpenAI saltou de US$ 86 bilhões para US$ 300 bilhões, e Adam Raine morreu por suicídio”, afirmam os pais na queixa.

Esse dilema não é exclusivo da OpenAI. A indústria de IA vive uma corrida por avanços rápidos, muitas vezes em paralelo a salvaguardas que ainda não acompanham a velocidade das inovações. O próprio CEO Sam Altman reconheceu em abril que a empresa flexibilizou restrições sobre “danos de fala”, dando aos usuários mais liberdade, mesmo quando isso significava reduzir filtros. “As pessoas realmente não querem que os modelos as censurem de formas que não fazem sentido”, disse.

Acompanhe tudo sobre:OpenAIInteligência artificial

Mais de Inteligência Artificial

Corpo de Siri, alma de Gemini: as lições que o percalço da Apple traz sobre reinventar um produto

Empresa investe bilhões em dados e quer posicionar Arábia Saudita como centro de IA no Oriente Médio

Macrohard: a piada séria de Elon Musk contra a Microsoft

Do J.A.R.V.I.S. ao companheiro de IA: como máquinas inteligentes adentram todas as rotinas

Mais na Exame

Mercados

Ações de varejo perderam espaço. Esses são os nomes que os investidores mais gostam

Carreira

Até mesmo empreendedores experientes cometem esses cinco erros durante suas lideranças

Esporte

NFL no Brasil tem ingressos mais caros do mundo e podem ultrapassar R$ 3 mil

Economia

Haddad diz que isenção do IR deve ir a plenário após reunião de líderes da Câmara e Fazenda