Coreia do Sul vai receber 260 mil chips da Nvidia para impulsionar IA

A Nvidia fornecerá 260 mil GPUs à Coreia do Sul como parte de um plano de expansão da infraestrutura nacional de inteligência artificial. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 31, após um encontro entre o CEO da empresa, Jensen Huang, e o presidente sul-coreano, Lee Jae Myung.

O acordo foi firmado durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), realizada na cidade de Gyeongju, no sul do país. Em nota, a Nvidia declarou estar "trabalhando com a Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de IA do país com mais de um quarto de milhão de GPUs em suas nuvens soberanas e fábricas de IA".

A Coreia do Sul abriga duas das principais fabricantes globais de chips de memória: a Samsung Electronics e a SK hynix, responsáveis pela produção de componentes cruciais para aplicações de IA e data centers. O presidente Lee afirmou que pretende transformar o país em uma potência de inteligência artificial.

Distribuição dos chips

Do total de 260 mil chips da Nvidia, 50 mil serão destinados à nova fábrica de IA da Samsung Electronics. O mesmo número será entregue à SK Group, que também atua no setor de semicondutores, e à Hyundai Motor Group, que busca ampliar sua atuação em mobilidade inteligente.

A NAVER Cloud, responsável pelo maior buscador do país, receberá 60 mil chips para ampliar sua infraestrutura de IA. Os 50 mil restantes serão distribuídos entre o Centro Nacional de Computação de IA, serviços de nuvem e provedores de tecnologia por todo o território sul-coreano.