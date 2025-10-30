Carreira

Nvidia atinge US$ 5 trilhões e se torna a empresa mais valiosa do mundo

Fabricante de chips consolida domínio sobre a infraestrutura global de IA e redefine o equilíbrio de poder tecnológico mundial

US$ 5 trilhões: Nvidia assume o trono da era da IA. (Reprodução/Reuters)

Giulia Romano

Redatora

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 14h50.

A Nvidia se tornou a primeira empresa pública da história a valer US$ 5 trilhões, ultrapassando gigantes como Apple, Microsoft e Saudi Aramco. O feito consolida a posição da companhia como coluna vertebral da economia da IA.

Mais do que fabricante de GPUs, a Nvidia domina hoje toda a cadeia de computação artificial, do hardware a frameworks como CUDA e TensorRT. Estima-se que nove em cada dez modelos de IA de larga escala rodem sobre seus chips. O CEO Jensen Huang chamou o momento de “a consolidação da era do compute”, comparando o impacto da IA à eletricidade da revolução industrial.

O marco reforça também a dependência global de uma única infraestrutura. Governos, startups e big techs competem por acesso aos chips da empresa, que se tornaram o novo “petróleo digital”. Analistas alertam: quem controla o poder computacional, controla o ritmo da inovação.

Por que isso importa

O domínio da Nvidia redefine o jogo global. Países e empresas que não dominarem estratégias tecnológicas ficarão à margem da próxima revolução industrial. Entender como o capital e a infraestrutura se conectam é o novo diferencial competitivo.

