Inteligência Artificial

Nvidia e Hyundai fecham parceria para joint-venture de IA

Planos das empresas incluem a criação de um centro de aplicações de IA e um centro de tecnologia voltado para IA

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 13h03.

A Nvidia (NVDA) e a Hyundai anunciaram nesta sexta-feira, 31, que fecharam um acordo com o governo da Coreia do Sul para desenvolver uma indústria de inteligência artificial (IA) no país.

Os planos das empresas incluem a criação de um centro de aplicações de IA e um centro de tecnologia voltado para IA.

Em comunicado, as empresas afirmaram que irão construir uma fábrica de IA para acelerar o treinamento, a validação e a implementação de modelos para IA veicular, direção autônoma, fábricas inteligentes e robótica, usando a infraestrutura Blackwell, microarquitetura de unidade de processamento gráfico.

"Com base em sua colaboração anterior, o Hyundai Motor Group e a Nvidia estão entrando em uma nova fase de parceria, passando da adoção estratégica de plataformas e infraestrutura de software avançadas para a inovação conjunta de tecnologias essenciais de IA física", disseram as companhias em comunicado.

Acompanhe tudo sobre:NvidiaInteligência artificialCoreia do SulHyundai

Mais de Inteligência Artificial

Coreia do Sul vai receber 260 mil chips da Nvidia para impulsionar IA

A culpa é da IA? Por que a Amazon vai demitir 14 mil funcionários

Corrida por IA custa US$ 80 bilhões. O retorno vai justificar o risco?

YouTube anuncia vídeos melhorados com IA e compras diretas pela TV

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Gestão Sustentável: COP30 é possível último teste para capacidade de mobilização global

ESG

Haddad lidera agenda estratégica para financiamento antes da COP30

Mercados

Amazon dispara mais de 10% na bolsa após resultado acima do esperado

Marketing

Slides não inspiram. Pessoas, sim