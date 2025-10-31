Nvidia e Hyundai fecham parceria para joint-venture de IA

A Nvidia (NVDA) e a Hyundai anunciaram nesta sexta-feira, 31, que fecharam um acordo com o governo da Coreia do Sul para desenvolver uma indústria de inteligência artificial (IA) no país.

Os planos das empresas incluem a criação de um centro de aplicações de IA e um centro de tecnologia voltado para IA.

Em comunicado, as empresas afirmaram que irão construir uma fábrica de IA para acelerar o treinamento, a validação e a implementação de modelos para IA veicular, direção autônoma, fábricas inteligentes e robótica, usando a infraestrutura Blackwell, microarquitetura de unidade de processamento gráfico.

"Com base em sua colaboração anterior, o Hyundai Motor Group e a Nvidia estão entrando em uma nova fase de parceria, passando da adoção estratégica de plataformas e infraestrutura de software avançadas para a inovação conjunta de tecnologias essenciais de IA física", disseram as companhias em comunicado.