Como fazer um currículo com ChatGPT: comandos e dicas para usar o chatbot

O curriculum vitae (CV) ideal para conseguir um emprego pode não depender apenas das habilidades de um candidato. A apresentação adequada do seu perfil pode ser um diferencial decisivo na hora de conseguir a vaga.

Para deixar ainda melhor esse documento que contém um resumo da educação, experiência profissional, qualificações e habilidades de uma pessoa, é possível usar o ChatGPT, a ferramenta de inteligência artificial (IA) capaz de escrever textos sozinha como se fosse um ser humano.

O usuário irá usar a ferramenta para deixar a tarefa mais fácil e quase automático. Para não haver dificuldades, um guia currículo feito por ChatGPT se torna a ferramenta ideal para ajudar candidatos durante a jornada de processos seletivos, fazendo com que a experiência de elaborar um currículo fique mais fácil e automatizada.

O que é ChatGPT?

Para começa, primeiro é preciso entender como funciona essa inteligência artificial.

O ChatGPT é uma ferramenta inteligente que interage com humanos através de conversa por texto. Para compreender seu funcionamento, imagine um chat entre pessoas no aplicativo WhatsApp. Na conversa, o usuário vai pedir por uma informação, e o ChatGPT irá organizar e apresentar uma resposta, e poderá refazer o pedido sempre que o usuário enviar um novo comando. É como se a conversa fosse com um profissional muito experiente, que pode responder a depender de quantas informações quem pergunta necessita.

Justamente, pela capacidade de realizar tantas tarefas que antes tomariam horas, o ChatGPT ganhou rapidamente muito usuários, chegando a atingir a marca de um milhão de contas em apenas uma semana de lançamento. Para usa-lo, é possível acessar o site do ChatGPT em navegadores do computador ou de celulares após um simples cadastro. Clique aqui e faça sua conta no ChatGPT.

Como criar um currículo com o ChatGPT?

Existem inúmeras formas de criar um CV com auxílio do ChatGPT. Mas lembre-se: não é recomendado copiar e colar as respostas oferecidas pelo chatbot. Tente usá-las de inspiração para criar o próprio texto original.

Faça um resumo

De primeira, vale pedir para o ChatGPT gerar todos os pontos-chave necessários para escrever o currículo ideal. Assim, garante que nenhuma informação essencial será deixada de lado. Escreva o comando: "Gere um exemplo de currículo com todos os pontos principais necessários".

Aumente os detalhes

É comum ter dificuldade de descrever experiências ou até qualidades próprias na hora de escrever um currículo. Caso esteja preso num adjetivo ou frase, peça para o ChatGPT aumentar a frase com o seguinte comando: “Detalhe melhor o seguinte texto para um currículo: [colar texto]”.

Crie listas

Uma das formas mais úteis em que o ChatGPT pode ajudar a aprimorar o currículo é separando habilidades, experiências e outras informações em listas. Junte elas num texto e peça para o ChatGPT "organizar em categorias de currículos: [colar texto]".

Mude o currículo conforme a vaga

O ChatGPT pode ajudar a adaptar o currículo conforme a vaga e as características descritas. Se o recrutador está em busca de alguém com experiência em vendas, por exemplo, é possível pedir para o chatbot destacar palavras-chaves que podem tornar o currículo mais atraente. Veja alguns exemplos de comandos:

"Otimize o currículo conforme as características descritas na vaga a seguir: [colar texto]";

"Quais são as palavras-chaves da descrição desta vaga? [colar texto]"

"Formate o currículo deixando ele atraente para [vaga de interesse]".

Correção de gramática

Ao final, peça para o ChatGPT revisar o texto por erros de escrita que podem ter passado despercebido: "Identifique e substitua os erros de gramática no texto: [colar texto]". Também é possível pedir para a IA reescrever frases ou deixá-las mais coerentes.