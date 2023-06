Nvidia puxa queda de ações de IA com temor de rixa EUA-China

A Nvidia, a mais nova gigante de tecnologia americana a atingir US$ 1 trilhão em valor de mercado, liderou uma queda das ações associadas a inteligência artificial, em meio a temores de que os EUA podem restringir ainda mais as vendas de chips para China.

Nvidia, que obtém cerca de um quinto de sua receita da China, deslizou até 4,6% no pré-mercado, antes da abertura dos negócios na Nasdaq, em Nova York. Segundo reportagem do Wall Street Journal, o governo americano avalia impor novas restrições já no próximo mês.

As ações da rival Advanced Micro Devices também caíram. As duas empresas lideram o mercado de mircroprocessadores avançados que são vitais para o desenvolvimento de modelos de IA generativa, como o ChatGPT. Na China, as fornecedoras de hardware Inspur e Unisplendour, associadas a IA, despencaram cerca de 10%.

Este ano, a Nvidia projetou chips menos poderosos que se enquadram nos atuais limites impostos pelo Departamento de Comércio dos EUA para exportação para a China ou outros países considerados preocupantes. Mas agora Washington cogita expandir as restrições para incluir os semicondutores de baixa potência, disse o WSJ, citando fontes anônimas.

A possível medida ressalta a determinação do governo Biden de conter o avanço tecnológico da China e pode aumentar as tensões entre os dois países. Os EUA estão cada vez mais preocupados com as ambições tecnológicas de Pequim, inclusive com o uso de IA para obter avanços militares e científicos que podem alterar o equilíbrio geopolítico.

Embora isso provavelmente prejudique os negócios da Nvidia e da AMD com a segunda maior economia do mundo, os dois fabricantes de chips permanecem na vanguarda de um boom no desenvolvimento de IA que está impulsionando investimentos nos EUA, Europa e China. Empresas como Microsoft, Baidu e OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, compram os chips das duas fabricantes para treinar a próxima geração de serviços de inteligência artificial.

“Isso não deve alterar a trajetória e o crescimento de longo prazo da IA, pois qualquer coisa que não for produzida na China devido a restrições será produzida em outro lugar,” disseram analistas da Oddo BHF. “É também por isso que acreditamos ser mais seguro apostar em fabricantes de equipamentos para aproveitar a onda da IA, porque é uma forma de evitar os riscos de sanções de curto prazo impostas aos fabricantes de chips.”

A ASML, única empresa que fabrica os equipamentos de litografia de semicondutores de última geração necessários para produzir chips altamente avançados, subiu até 1,9% em Amsterdam.

