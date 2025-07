Cinco IAs que trabalham por você e podem turbinar a produtividade do seu negócio

Enquanto muitos profissionais autônomos e empreendedores ainda se desdobram para dar conta de tudo sozinhos, uma nova abordagem tem ganhado força: a automação total por inteligência artificial.

O empreendedor Ben Angel compartilhou as cinco ferramentas que transformaram seu negócio em uma operação escalável e lucrativa. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

As cinco ferramentas que atuam como uma equipe invisível

Angel destaca cinco soluções baseadas em IA que não apenas automatizam processos, mas também fornecem análise estratégica, suporte a decisões e execução de tarefas complexas.

1. Automation Engine

Essa ferramenta de automação conecta diferentes sistemas — como CRM, email, plataformas de vendas e produtividade — e elimina tarefas repetitivas. Tudo isso sem exigir que o usuário escreva uma única linha de código.

O resultado é uma operação fluida e integrada, com metade da carga de trabalho original.

2. Research Companion

Em vez de dezenas de abas abertas no navegador, esta ferramenta atua como um assistente virtual que realiza pesquisas, resume informações e ajuda a tomar decisões diárias. É como ter um analista de dados dedicado exclusivamente ao seu negócio.

3. Consultor Estratégico

Com base em inteligência artificial, esse consultor digital fornece insights claros sobre o que está funcionando na empresa, o que precisa ser ajustado e onde focar os esforços. Ao funcionar como uma espécie de “consciência analítica” do negócio, ajuda a manter o foco no que realmente gera crescimento.

4. Memory Machine

Grava reuniões, extrai insights e realiza acompanhamentos automáticos. Dessa forma, evita a perda de informações importantes e otimiza a gestão de tempo e de relacionamento com clientes.

É uma ferramenta essencial para quem precisa manter alto nível de organização com o mínimo de esforço.

5. Product Builder

Transforma ideias em softwares ou produtos digitais reais, sem a necessidade de contratar desenvolvedores ou redigir especificações técnicas. Para profissionais criativos e inovadores, é um atalho direto entre conceito e execução.

