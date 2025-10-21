Salão de festas de Trump na Casa Branca tem arquiteto católico e construtora centenária: veja fotos

As obras para a construção de um novo salão de baile na Casa Branca, nos Estados Unidos, começaram nesta semana. O anúncio foi feito pelo próprio presidente americano, Donald Trump, por meio de publicação na rede Truth Social. Ao todo, a obra custará US$ 200 milhões, o equivalente a pouco mais de R$ 1 bilhão, e será bancada por Trump e por doadores.

“Estou honrado em ser o primeiro presidente a finalmente colocar esse projeto tão necessário em andamento — sem custo algum para o contribuinte americano! Completamente separada da Casa Branca, a Ala Leste está sendo totalmente modernizada como parte desse processo e ficará mais bonita do que nunca quando estiver concluída”, escreveu Trump.

O projeto do salão de baile representa a maior expansão estrutural da Casa Branca em mais de 75 anos, ampliando significativamente a capacidade de eventos do complexo presidencial.

Para dar espaço ao novo projeto, a Ala Leste da sede do governo republicano, que até então recebia os eventos da Casa Branca, teve de ser demolida.

“A Casa Branca é um dos edifícios mais belos e históricos do mundo, mas atualmente não pode sediar grandes eventos em homenagem a líderes mundiais e outros países sem ter de instalar uma tenda grande e feia a aproximadamente 90 metros da entrada principal do edifício”, diz um comunicado oficial que acompanhou o anúncio da reforma, em julho.

O novo salão terá aproximadamente 8,4 mil metros quadrados e capacidade para sediar jantares com 650 pessoas sentadas.

Quem são os responsáveis pelo salão de festas de Trump

O escritório de arquitetura escolhido por Donald Trump para reformar e construir o novo salão de baile da Casa Branca é o McCrery Architects. O projeto visa preservar o estilo neoclássico da Casa Branca e modernizar essa área histórica sem interferir na estrutura principal.

James McCrery, o responsável pelo projeto, é um defensor da arquitetura clássica, sendo nomeado por Trump durante seu primeiro mandato para servir na Comissão de Belas Artes dos EUA, uma agência federal independente que fornece consultoria de design para a capital.

Representações de seu projeto para a Casa Branca mostram um exterior que segue na maioria seu estilo original e um interior que reflete as preferências ornamentadas de Trump, com colunas douradas no estilo Beaux Arts e um teto chanfrado detalhado, segundo detalha a revista americana de arquitetura Dezeen.

Membro fundador da organização sem fins lucrativos National Civic Art Society, que promove a arquitetura neoclássica em Washington DC, McCrery é professor associado do departamento de arquitetura da Universidade Católica da América (CUA).

O portfólio da McCrery Architects inclui uma série de projetos para o poder público. Entre elas estão um pedestal para uma estátua do presidente dos EUA, Ronald Reagan, uma loja de presentes na Suprema Corte dos EUA e a a Catedral do Santíssimo Sagrado Coração de Jesus, no Tennessee.

A igreja católica de Santa Maria Auxiliadora em Aiken, Carolina do Sul, e a igreja de Nossa Senhora das Montanhas em Highlands, na Carolina do Norte, também foram projetadas por McCrery.

Já a Clark Construction será responsável pela execução da obra. Trata-se de uma das maiores empresas de construção e infraestrutura dos Estados Unidos, fundada em 1906 e sediada em McLean, Virgínia.

O portfólio da Clark inclui desde projetos emblemáticos de edifícios, como o Los Angeles City Hall Seismic Rehabilitation e o Grand Hyatt Nashville, até grandes obras de infraestrutura.