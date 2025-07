As 10 startups de IA mais valiosas têm valor combinado de quase US$ 820 bi; saiba quais são

Startups dedicadas ao desenvolvimento e infraestrutura de inteligência artificial já somam juntas quase US$ 820 bilhões em valor de mercado estimado, segundo dados compilados por analistas de mercado e aportes mais recentes de fundos internacionais.

Na liderança está a americana OpenAI, desenvolvedora do ChatGPT, com um valuation, ou valor de mercado estimado, de US$ 300 bilhões após uma rodada bilionária liderada pelo conglomerado japonês SoftBank em 2025. A empresa também mantém parceria estratégica com a Microsoft, que é uma de suas principais financiadoras e integra seus modelos em produtos como o Office 365 e o Azure.

Na vice-liderança, a Anthropic, também dos EUA, foca em modelos de IA seguros e voltados para o ambiente corporativo. Criadora do Claude, seu valuation chega a US$ 170 bilhões, com nova rodada em negociação que envolve gigantes como Amazon, Google e fundos soberanos do Qatar e de Singapura.

Outra iniciativa bilionária é a xAI, fundada por Elon Musk, que busca atingir valuation de até US$ 200 bilhões após fusão com ativos do X (antigo Twitter) e uma nova rodada de financiamento. A empresa se diferencia por integrar dados em tempo real e infraestrutura própria, apostando no sistema Grok como alternativa às plataformas concorrentes.

Na base da infraestrutura do setor, a CoreWeave oferece processamento via nuvem com uso intensivo de GPUs de última geração, uma base essencial para treinar modelos generativos. Com apoio da Nvidia e contratos com Microsoft e OpenAI, seu valuation está em US$ 82,8 bilhões.

Já a francesa Mistral AI, com US$ 6,2 bilhões em valor, representa a resposta europeia ao domínio americano, focando em LLMs, ou modelos de linguagem de larga escala, abertos e otimizados para eficiência computacional.

Empresas em segundo plano também movimentam cifras bilionárias

Outras empresas ganham espaço nos bastidores, como a Scale AI, que trabalha com a rotulagem de dados, etapa essencial para treinar modelos de IA. Seu valuation deve ultrapassar US$ 25 bilhões em 2025. Também a Cohere, do Canadá, tem atuação discreta mas importante: desenvolve LLMs para uso interno de empresas com foco em segurança.

Duas plataformas com foco em produtividade também estão na lista. A Glean, avaliada em US$ 7,2 bilhões, usa IA para integrar e buscar informações corporativas. E a Writer, voltada à automação de conteúdo e padronização textual, tem valuation em torno de US$ 1,2 bilhão.

Fechando o ranking, a AlphaSense se destaca com soluções de análise de dados financeiros, acumulando valuation de US$ 4 bilhões após aquisição da Tegus por quase US$ 1 bilhão.