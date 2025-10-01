CMO da Meta aponta 3 fatores que definirão se IA aumentará ou reduzirá empregos

A inteligência artificial deve eliminar algumas funções e criar outras, mas o saldo final — se haverá redução ou aumento de equipes — depende de três fatores, segundo Alex Schultz, CMO da Meta.

Em entrevista ao The A16z Podcast, Schultz destacou que o primeiro fator é que a IA permite que trabalhadores realizem tarefas existentes de forma mais eficiente, o que tende a reduzir o número de funcionários.

“Muitas atividades podem ser automatizadas, muitas podem ser feitas com mais eficiência. Então haverá menos trabalho desse tipo”, disse. Exemplos recentes incluem a expectativa da Amazon de reduzir seu corpo corporativo devido a ganhos de eficiência com IA, o que alguns chamam de “grande encolhimento”.

O segundo fator envolve a criação de trabalhos antes inimagináveis. Schultz citou avanços em “compreensão semântica de conteúdo”, que aprimoram o ranqueamento de informações e só são possíveis com IA. Novos cargos surgem com o avanço da tecnologia, incluindo treinadores de IA, cientistas de pesquisa de IA, engenheiros de prompts e especialistas em orientação para adoção de ferramentas de inteligência artificial.

O terceiro fator é o surgimento de projetos anteriormente inviáveis por custo. Segundo Schultz, algumas iniciativas — como chatbots de suporte — eram caras no passado, mas a IA tornou esses projetos acessíveis, gerando novas oportunidades de emprego.

O impacto final nas equipes dependerá da relação entre a redução de cargos por eficiência e a criação de novas funções. Schultz ressalta que a chegada da inteligência artificial geral poderia alterar completamente esse equilíbrio. “Depende de quão estranho você acha que vai ficar”, afirmou.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de 3 horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA

Principais formas de atuação do especialista em IA

Como construir um plano de carreira prático

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, é só clicar no link abaixo. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta vaga