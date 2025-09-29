Cientista de pesquisa em IA: conheça profissão que paga mais de R$ 100 mil por ano para iniciantes

A profissão de cientista de pesquisa em inteligência artificial (artificial intelligence researcher) tem ganhado destaque no Brasil, impulsionada por investimentos significativos e pela crescente demanda por inovação tecnológica. Empresas nacionais e internacionais estão contratando profissionais para desenvolver soluções avançadas em IA, o que reflete a importância estratégica dessa área para diversos setores da economia.

O mercado brasileiro para cientistas de pesquisa em IA está em expansão. Empresas como Enter, uma startup legaltech baseada em São Paulo, receberam investimentos de US$ 35 milhões da Founders Fund e Sequoia Capital, destacando-se no uso de IA para otimizar processos legais. Além disso, multinacionais como Microsoft anunciaram investimentos no Brasil, visando aprimorar infraestrutura de nuvem e IA.

Apesar disso, a carreira internacional ainda é mais aquecida. Por exemplo, engenheiros de software na Meta podem receber até US$ 480.000 de salário base. Plataformas de recrutamento apresentam diversas vagas para cientistas de pesquisa em IA em inglês em empresas como Amazon, McKinsey & Company e Cognizant.

O salário de um cientista de pesquisa em IA no Brasil varia conforme a experiência e a localização. 0 salário médio anual é de R$ 196.078. Profissionais em início de carreira podem esperar salários em torno de R$ 141.269 anuais.

A perspectiva de crescimento para essa profissão é positiva, com aumento na demanda por especialistas em IA, especialmente em áreas como aprendizado de máquina, aprendizado profundo e IA generativa.

Para ingressar na carreira de cientista de pesquisa em IA, é recomendado possuir formação acadêmica. Cursos de graduação e pós-graduação em áreas como Ciência da Computação, Estatística, Matemática ou Engenharia costumam ser requisitos. Além disso, conhecimentos em linguagens de programação como Python, R e frameworks de IA são diferenciais básicos.

