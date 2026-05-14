Mistral quer criar IA similar a Claude Mythos para bancos da Europa

Mistral AI: francesa segue com estratégia de se tornar gigante de IA na Europa
Colaboradora
Publicado em 14 de maio de 2026 às 14h18.
Última atualização em 14 de maio de 2026 às 14h19.
A Mistral AI entrou em negociações com instituições bancárias europeias para oferecer um modelo de inteligência artificial voltado à identificação de vulnerabilidades digitais, segundo fontes que pediram anonimato à Bloomberg. A startup francesa trabalha no produto há algum tempo, mas ainda não tem prazo definido para torná-lo público.
O pano de fundo da iniciativa é o isolamento dos bancos europeus em relação ao Claude Mythos Preview, da americana Anthropic. O modelo muito almejado por governos e Big Techs é capaz de rastrear brechas em sistemas digitais com velocidade e precisão inéditas, mas permanece sob acesso estritamente controlado desde seu lançamento restrito em abril.
Das 40 organizações selecionadas para o programa Glasswing da Anthropic, a maioria é americana, e poucas instituições financeiras europeias integram o grupo. Isso deixou o setor bancário do continente em posição de desvantagem numa corrida que envolve tanto defesa quanto risco de ataques potencializados por IA.
Antes mesmo de o Mythos ganhar repercussão global, a empresa parisiense já colaborava pontualmente com clientes do setor financeiro na detecção de falhas de segurança por meio de IA. Agora, segundo a Bloomberg, a estratégia mudou de escala: a Mistral quer transformar esse trabalho customizado em algo que possa ser comercializado de forma ampla e ágil para bancos que não têm acesso ao modelo da Anthropic.
O CEO da Mistral, Arthur Mensch, foi categórico ao defender o posicionamento da empresa durante depoimento à Assembleia Nacional da França nesta semana. Ele argumentou que permitir que sistemas americanos escaneiem infraestruturas críticas europeias, como o código-fonte das forças armadas, criaria uma dependência estratégica sem volta. Mensch também minimizou o alarmismo em torno do Mythos: na avaliação dele, ferramentas da própria Mistral e de concorrentes americanas e chinesas já realizam tarefas similares de identificação de vulnerabilidades.
A Mistral não está sozinha na disputa. A OpenAI lançou recentemente o GPT-5.5-Cyber com foco em segurança digital e já concedeu acesso a grandes grupos financeiros europeus — entre eles o banco espanhol BBVA, de acordo com a Reuters. A corrida para preencher o vácuo deixado pelo acesso restrito ao Mythos está em curso e a startup francesa quer ser a resposta europeia nessa disputa.
Fundada em 2023 por ex-pesquisadores da Meta e do Google, a Mistral está avaliada em €12 bilhões (US$14,3 bilhões) após uma rodada de investimentos liderada pela fabricante de semicondutores holandesa ASML. Entre os principais clientes da companhia, estão as empresas do ramo financeiro HSBC e BNP Paribas. Atualmente, a empresa diz que 60% da receita vem do uso das ferramentas de IA na Europa. Governos da França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia e Estônia estão entre os consumidores frequentes da startup que chegou a ser financeiramente apoiada por Emmanuel Macron no início.