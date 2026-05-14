Mistral quer criar IA similar a Claude Mythos para bancos da Europa

A Mistral AI entrou em negociações com instituições bancárias europeias para oferecer um modelo de inteligência artificial voltado à identificação de vulnerabilidades digitais, segundo fontes que pediram anonimato à Bloomberg. A startup francesa trabalha no produto há algum tempo, mas ainda não tem prazo definido para torná-lo público.

O pano de fundo da iniciativa é o isolamento dos bancos europeus em relação ao Claude Mythos Preview, da americana Anthropic. O modelo muito almejado por governos e Big Techs é capaz de rastrear brechas em sistemas digitais com velocidade e precisão inéditas, mas permanece sob acesso estritamente controlado desde seu lançamento restrito em abril.

Das 40 organizações selecionadas para o programa Glasswing da Anthropic, a maioria é americana, e poucas instituições financeiras europeias integram o grupo. Isso deixou o setor bancário do continente em posição de desvantagem numa corrida que envolve tanto defesa quanto risco de ataques potencializados por IA.

Mistral quer ser alternativa local

Antes mesmo de o Mythos ganhar repercussão global, a empresa parisiense já colaborava pontualmente com clientes do setor financeiro na detecção de falhas de segurança por meio de IA. Agora, segundo a Bloomberg, a estratégia mudou de escala: a Mistral quer transformar esse trabalho customizado em algo que possa ser comercializado de forma ampla e ágil para bancos que não têm acesso ao modelo da Anthropic.

O CEO da Mistral, Arthur Mensch, foi categórico ao defender o posicionamento da empresa durante depoimento à Assembleia Nacional da França nesta semana. Ele argumentou que permitir que sistemas americanos escaneiem infraestruturas críticas europeias, como o código-fonte das forças armadas, criaria uma dependência estratégica sem volta. Mensch também minimizou o alarmismo em torno do Mythos: na avaliação dele, ferramentas da própria Mistral e de concorrentes americanas e chinesas já realizam tarefas similares de identificação de vulnerabilidades.

A Mistral não está sozinha na disputa. A OpenAI lançou recentemente o GPT-5.5-Cyber com foco em segurança digital e já concedeu acesso a grandes grupos financeiros europeus — entre eles o banco espanhol BBVA, de acordo com a Reuters. A corrida para preencher o vácuo deixado pelo acesso restrito ao Mythos está em curso e a startup francesa quer ser a resposta europeia nessa disputa.

Fundada em 2023 por ex-pesquisadores da Meta e do Google, a Mistral está avaliada em €12 bilhões (US$14,3 bilhões) após uma rodada de investimentos liderada pela fabricante de semicondutores holandesa ASML. Entre os principais clientes da companhia, estão as empresas do ramo financeiro HSBC e BNP Paribas. Atualmente, a empresa diz que 60% da receita vem do uso das ferramentas de IA na Europa. Governos da França, Alemanha, Luxemburgo, Grécia e Estônia estão entre os consumidores frequentes da startup que chegou a ser financeiramente apoiada por Emmanuel Macron no início.