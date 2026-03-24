Xiaomi anuncia investimento de US$ 8,7 bi em IA nos próximos três anos, diz CEO

A disputa global por liderança em inteligência artificial acaba de ganhar mais um capítulo bilionário.

A Xiaomi anunciou que vai investir pelo menos US$ 8,7 bilhões em IA nos próximos três anos. O movimento reforça como a tecnologia se tornou prioridade estratégica para grandes empresas de tecnologia.

Um investimento para competir em escala global

O anúncio foi feito pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, durante um evento em Pequim. Segundo o executivo, o investimento faz parte de uma estratégia para acelerar o desenvolvimento de tecnologias próprias e ampliar a competitividade global da empresa.

A companhia já havia destinado mais de 16 bilhões de yuans (cerca de US$ 2,2 bilhões) apenas para pesquisa em IA neste ano.

Concorrência acirrada no mercado chinês

A disputa na China se intensificou nos últimos anos, especialmente com o avanço de empresas como a DeepSeek.

Esse cenário pressionou preços e acelerou a inovação, levando empresas como a Xiaomi a investir ainda mais em diferenciação tecnológica.

IA como motor de crescimento

Para a Xiaomi, a inteligência artificial não é apenas uma área de pesquisa — é um motor de crescimento.

A tecnologia deve impactar diferentes frentes do negócio, incluindo:

Smartphones

Veículos elétricos

Serviços digitais

Plataformas conectadas

O investimento reforça que as grandes empresas estão ampliando os aportes em IA para não perder espaço na nova economia digital.

A corrida deixou de ser apenas tecnológica e passou a ser estratégica.