Xiaomi anuncia investimento de US$ 8,7 bi em IA nos próximos três anos, diz CEO

Lei Jun, CEO da Xiaomi (Fonte: Instagram | Reprodução)
Redatora
Publicado em 24 de março de 2026 às 16h49.
A disputa global por liderança em inteligência artificial acaba de ganhar mais um capítulo bilionário.
A Xiaomi anunciou que vai investir pelo menos US$ 8,7 bilhões em IA nos próximos três anos. O movimento reforça como a tecnologia se tornou prioridade estratégica para grandes empresas de tecnologia.
O anúncio foi feito pelo CEO da Xiaomi, Lei Jun, durante um evento em Pequim. Segundo o executivo, o investimento faz parte de uma estratégia para acelerar o desenvolvimento de tecnologias próprias e ampliar a competitividade global da empresa.
A companhia já havia destinado mais de 16 bilhões de yuans (cerca de US$ 2,2 bilhões) apenas para pesquisa em IA neste ano.A inteligência artificial já está redefinindo as profissões. Veja por onde começar com esta aula; clique aqui
A disputa na China se intensificou nos últimos anos, especialmente com o avanço de empresas como a DeepSeek.
Esse cenário pressionou preços e acelerou a inovação, levando empresas como a Xiaomi a investir ainda mais em diferenciação tecnológica.
Para a Xiaomi, a inteligência artificial não é apenas uma área de pesquisa — é um motor de crescimento.
A tecnologia deve impactar diferentes frentes do negócio, incluindo:
O investimento reforça que as grandes empresas estão ampliando os aportes em IA para não perder espaço na nova economia digital.
A corrida deixou de ser apenas tecnológica e passou a ser estratégica.