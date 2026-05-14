Inteligência Artificial

Microsoft aprofunda integração do Copilot no Edge com memória longa, podcasts de IA e mais

Empresa descontinua Copilot Mode e redistribui funções em ferramentas reformuladas e inéditas para integração do Copilot com o navegador Edge

Copilot: integração da IA da Microsoft com Edge é reformulada

Copilot: integração da IA da Microsoft com Edge é reformulada

Maria Eduarda Cury
Maria Eduarda Cury

Colaboradora

Publicado em 14 de maio de 2026 às 11h44.

A Microsoft anunciou nesta semana uma série de atualizações para o navegador Edge, tornando a inteligência artificial Copilot ainda mais presente na rotina de navegação a partir de capacidades que expandem significativamente o que a ferramenta já oferecia.

O histórico da integração entre o Copilot e o Edge não é novo. No ano passado, a empresa havia lançado o Copilot Mode, um recurso experimental que dava ao assistente acesso às abas abertas do navegador e capacidade de executar tarefas autônomas, como fazer reservas em nome do usuário. Agora, a Big Tech optou por descontinuar esse modo e redistribuir suas funções em ferramentas distintas reformuladas ou completamente inéditas.

Entre as novidades, o Copilot passa a contar com memória de longo prazo, permitindo que o assistente adapte suas respostas com base no histórico de conversas anteriores. O usuário também pode autorizar o acesso ao histórico de navegação para respostas mais contextualizadas. A página de nova aba foi reformulada para centralizar em um único lugar as funções de chat, pesquisa e navegação, e o recurso Journeys passa a organizar automaticamente o histórico de navegação em temas e categorias que o usuário pode retomar.

Podcasts, quizzes e assistente de escrita

A atualização traz ainda um modo chamado "Study and Learn", que transforma o conteúdo de um artigo em material de estudo ou questionário interativo. Há também uma ferramenta capaz de gerar podcasts a partir das abas abertas. É, inclusive, uma proposta semelhante à que o Google já oferece no NotebookLM. No caso do Copilot, um assistente de escrita contextual deve surgir automaticamente quando o usuário começa a digitar em qualquer campo de texto na web.

No aplicativo para celular, a principal novidade é a possibilidade de mostrar a tela ao Copilot e fazer perguntas sobre o que está sendo exibido por meio de comandos de voz. A empresa informou que o aplicativo exibirá indicadores visuais para que o usuário saiba, em tempo real, o que o assistente está fazendo: se está processando, respondendo ou apenas em espera.

A expansão do Copilot no Edge faz parte de um movimento mais amplo da Microsoft para consolidar a IA em seus produtos. Nos últimos anos, a companhia investiu bilhões na OpenAI e integrou a IA ao Windows 11, ao pacote corporativo Microsoft 365 e à linha de computadores Copilot+ PCs. Apesar do empenho no posicionamento da ferramenta, a empresa já enfrentou questionamentos sobre os limites do assistente, inclusive por uma cláusula em seus próprios termos de uso que classifica o Copilot como um produto de entretenimento sujeito a erros.

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