O estado de São Paulo começou a distribuir nesta segunda-feira, 23, mil doses da vacina contra a mpox, enviadas pelo Ministério da Saúde.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), 600 doses ficam com a capital. O restante será encaminhado aos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs), que fazem o repasse aos demais municípios.

A divisão entre as cidades não segue o tamanho da população. O critério é o número de pessoas elegíveis à vacinação e o cenário epidemiológico de cada região.

Quem pode tomar a vacina?

A imunização segue as regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e vale para quatro grupos:

pessoas que vivem com HIV/Aids e têm maior comprometimento do sistema imunológico;

usuários de profilaxia pré-exposição ao HIV, a PrEP;

profissionais de laboratório expostos ao vírus;

pessoas que tiveram contato de médio ou alto risco com casos suspeitos ou confirmados, após avaliação dos serviços de saúde.

Quem se encaixa em algum desses perfis deve procurar a unidade de saúde de referência para confirmar a elegibilidade e saber onde se vacinar.

Sintomas e transmissão

Causada pelo vírus MPXV, a mpox pode provocar:

lesões na pele

febre

fraqueza

ínguas

dores musculares

dor de cabeça

A transmissão acontece principalmente pelo contato próximo com lesões e mucosas de pessoas infectadas. Objetos recentemente contaminados também podem espalhar o vírus.

Quem apresentar sintomas suspeitos deve procurar atendimento. Para reduzir o risco de contágio, a secretaria recomenda evitar contato íntimo com pessoas que tenham lesões, higienizar bem as mãos e não compartilhar objetos pessoais. Em caso de suspeita ou confirmação da doença, o isolamento deve seguir a orientação da equipe de saúde.