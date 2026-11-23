Mpox: Erupções cutâneas ou lesões de pele aparece entre os sintomas (Freepik)
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Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16h24.
São Paulo iniciou a distribuição de mil doses da vacina contra a mpox, enviadas pelo Ministério da Saúde. As doses são direcionadas a quatro grupos específicos de risco, seguindo critérios epidemiológicos e não apenas o tamanho populacional. A vacina está disponível para pessoas com HIV/Aids, usuários de PrEP, profissionais de laboratório e contatos de alto risco com casos confirmados.
O estado de São Paulo começou a distribuir nesta segunda-feira, 23, mil doses da vacina contra a mpox, enviadas pelo Ministério da Saúde.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), 600 doses ficam com a capital. O restante será encaminhado aos Grupos de Vigilância Epidemiológica (GVEs), que fazem o repasse aos demais municípios.
A divisão entre as cidades não segue o tamanho da população. O critério é o número de pessoas elegíveis à vacinação e o cenário epidemiológico de cada região.
A imunização segue as regras do Programa Nacional de Imunizações (PNI) e vale para quatro grupos:
Quem se encaixa em algum desses perfis deve procurar a unidade de saúde de referência para confirmar a elegibilidade e saber onde se vacinar.
A transmissão acontece principalmente pelo contato próximo com lesões e mucosas de pessoas infectadas. Objetos recentemente contaminados também podem espalhar o vírus.
Quem apresentar sintomas suspeitos deve procurar atendimento. Para reduzir o risco de contágio, a secretaria recomenda evitar contato íntimo com pessoas que tenham lesões, higienizar bem as mãos e não compartilhar objetos pessoais. Em caso de suspeita ou confirmação da doença, o isolamento deve seguir a orientação da equipe de saúde.