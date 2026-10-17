Já testou o ElevenLabs? Descubra como clonar sua própria voz em outros idiomas

ElevenLabs permite criar versões sintéticas da própria voz em diferentes idiomas (ElevenLabs/Divulgação)
Redatora
Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07h00.
Uma pessoa grava um áudio em português e, com ajuda da inteligência artificial, consegue produzir uma versão em inglês sem precisar gravar todas as frases novamente.
A tecnologia por trás dessa possibilidade já está disponível em plataformas como o ElevenLabs, que permite criar versões digitais da própria voz e gerar falas em outros idiomas.
A ferramenta pode interessar a criadores de conteúdo, profissionais de comunicação, educadores e empresas qclue precisam adaptar materiais para públicos de diferentes países.
O resultado, porém, depende da qualidade das gravações, do idioma escolhido e do tipo de clonagem utilizado.
Aprenda IA do zero com EXAME + Saint Paul: pré-MBA online (4 aulas) por R$37. Ideal pra quem quer começar e não sabe como. Matrículas abertas.
O ElevenLabs oferece duas modalidades principais de clonagem. A Instant Voice Cloning cria uma reprodução da voz a partir de amostras curtas de áudio.
Já a Professional Voice Cloning exige mais material e um processo de verificação, com o objetivo de obter um resultado mais fiel.
O usuário envia gravações da própria fala e configura a voz que deseja utilizar. Depois, pode inserir um texto para gerar um áudio sintético ou recorrer a recursos de conversão de voz para transformar uma gravação existente.
A plataforma oferece suporte a diversos idiomas. Assim, uma voz clonada pode ser usada para produzir falas em línguas diferentes daquela presente no material original.
Quer entender IA na prática? EXAME + Saint Paul criaram um pré-MBA com 4 aulas online por R$37. Comece do zero e dê o primeiro passo agora.
O primeiro passo é acessar o site do ElevenLabs e criar uma conta. Na área de vozes, o usuário pode selecionar a opção de clonagem disponível em seu plano e enviar amostras de áudio.
Para melhorar a qualidade, vale gravar em um ambiente silencioso, sem música ou ruídos de fundo. Uma fala clara, com volume estável e estilo consistente, ajuda a inteligência artificial a identificar características como timbre, ritmo e entonação.
Depois de configurar a voz, basta escolher um recurso compatível com o idioma desejado e gerar o áudio.
A disponibilidade dos recursos e a quantidade de áudio necessária variam conforme a modalidade de clonagem e o plano contratado.
Todo mundo fala de IA — poucos sabem por onde começar. O pré-MBA EXAME + Saint Paul ensina em 4 aulas, online, por R$37. Comece hoje. Vagas abertas.
A clonagem de voz pode facilitar a adaptação de vídeos para outros mercados, a produção de versões multilíngues de cursos e a criação de narrações para apresentações, podcasts e materiais institucionais.
Para quem publica com frequência, manter uma voz consistente em diferentes formatos pode simplificar parte do trabalho.
A clonagem deve se limitar à própria voz ou a vozes utilizadas com autorização adequada. No caso de conteúdos publicados, informar que o áudio foi gerado por IA pode ajudar a evitar interpretações equivocadas.