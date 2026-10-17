Inteligência Artificial

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Já testou o ElevenLabs? Descubra como clonar sua própria voz em outros idiomas

Plataforma de inteligência artificial transforma gravações em vozes sintéticas e abre possibilidades para dublagem, narração e produção de conteúdo em diferentes línguas

ElevenLabs permite criar versões sintéticas da própria voz em diferentes idiomas (ElevenLabs/Divulgação)

ElevenLabs permite criar versões sintéticas da própria voz em diferentes idiomas (ElevenLabs/Divulgação)

Denise Gabrielle
Denise Gabrielle

Redatora

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 07h00.

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Uma pessoa grava um áudio em português e, com ajuda da inteligência artificial, consegue produzir uma versão em inglês sem precisar gravar todas as frases novamente.

A tecnologia por trás dessa possibilidade já está disponível em plataformas como o ElevenLabs, que permite criar versões digitais da própria voz e gerar falas em outros idiomas.

A ferramenta pode interessar a criadores de conteúdo, profissionais de comunicação, educadores e empresas qclue precisam adaptar materiais para públicos de diferentes países.

O resultado, porém, depende da qualidade das gravações, do idioma escolhido e do tipo de clonagem utilizado.

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Como funciona a clonagem de voz no ElevenLabs

 

O ElevenLabs oferece duas modalidades principais de clonagem. A Instant Voice Cloning cria uma reprodução da voz a partir de amostras curtas de áudio.

Já a Professional Voice Cloning exige mais material e um processo de verificação, com o objetivo de obter um resultado mais fiel.

O usuário envia gravações da própria fala e configura a voz que deseja utilizar. Depois, pode inserir um texto para gerar um áudio sintético ou recorrer a recursos de conversão de voz para transformar uma gravação existente.

A plataforma oferece suporte a diversos idiomas. Assim, uma voz clonada pode ser usada para produzir falas em línguas diferentes daquela presente no material original.

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Como criar uma versão da sua voz em outro idioma

 

O primeiro passo é acessar o site do ElevenLabs e criar uma conta. Na área de vozes, o usuário pode selecionar a opção de clonagem disponível em seu plano e enviar amostras de áudio.

Para melhorar a qualidade, vale gravar em um ambiente silencioso, sem música ou ruídos de fundo. Uma fala clara, com volume estável e estilo consistente, ajuda a inteligência artificial a identificar características como timbre, ritmo e entonação.

Depois de configurar a voz, basta escolher um recurso compatível com o idioma desejado e gerar o áudio. 

A disponibilidade dos recursos e a quantidade de áudio necessária variam conforme a modalidade de clonagem e o plano contratado.

 

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Onde a tecnologia pode ser útil

 

A clonagem de voz pode facilitar a adaptação de vídeos para outros mercados, a produção de versões multilíngues de cursos e a criação de narrações para apresentações, podcasts e materiais institucionais.

Para quem publica com frequência, manter uma voz consistente em diferentes formatos pode simplificar parte do trabalho.

A clonagem deve se limitar à própria voz ou a vozes utilizadas com autorização adequada. No caso de conteúdos publicados, informar que o áudio foi gerado por IA pode ajudar a evitar interpretações equivocadas.

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