Já ouviu falar do Flowise? Descubra como montar seu próprio robô de IA sem código

Um chatbot que responde dúvidas sobre documentos internos, organiza informações de uma pesquisa ou ajuda a automatizar tarefas pode parecer um projeto exclusivo de equipes de tecnologia.

Ferramentas de construção visual, porém, tornam esse tipo de desenvolvimento mais acessível a profissionais que não dominam programação.

Uma delas é o Flowise, plataforma de código aberto que permite montar aplicações de inteligência artificial conectando componentes em uma interface gráfica.

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Como funciona o Flowise

A plataforma organiza a construção de aplicações em blocos que representam diferentes funções.

O usuário pode conectar um modelo de IA, instruções, fontes de informação e ferramentas externas para definir como o assistente deve operar.

O recurso Chatflow permite montar chatbots e fluxos de conversação, enquanto o Agentflow oferece recursos para organizar processos mais complexos, inclusive com múltiplos agentes.

O fluxo pode combinar um modelo de linguagem com uma base de documentos, permitindo que a ferramenta busque trechos relevantes antes de elaborar uma resposta.

Essa técnica é conhecida como geração aumentada por recuperação, ou RAG.

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O que é possível criar sem programar

As aplicações dependem dos componentes escolhidos e dos serviços conectados. A interface visual reduz a necessidade de desenvolver cada etapa do zero, mas não elimina todos os requisitos técnicos.

Algumas integrações dependem de chaves de API, credenciais, configurações e serviços pagos. Publicar a aplicação para outras pessoas também pode exigir configuração de hospedagem, autenticação e controle de acesso.

Por isso, a ferramenta pode ser útil para experimentar ideias e criar protótipos, mas um projeto corporativo precisa passar por testes de segurança, precisão e estabilidade antes de ser utilizado em processos importantes.

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O que considerar antes de começar

O Flowise oferece opções de uso na nuvem e instalação própria. A segunda alternativa dá mais controle sobre o ambiente, mas exige conhecimentos adicionais para configurar servidores, realizar backups e manter atualizações.

Para quem quer aprender como aplicações de IA são estruturadas, a plataforma ainda pode servir como referência de construção visual.

O conhecimento mais importante, porém, está nos conceitos que ela ajuda a praticar: conectar fontes de dados, definir instruções, organizar etapas e testar resultados.