Novo CEO da Meta? Quem é Alexandr Wang, apontado como sucessor de Zuckerberg

RESUMO ＋ Alexandr Wang, de 29 anos, é apontado pelo Financial Times como um possível sucessor de Mark Zuckerberg na Meta. Não há anúncio de troca de CEO: Wang comanda a área de inteligência artificial, enquanto Zuckerberg permanece à frente da companhia. O executivo chegou em junho de 2025, em meio à operação de US$ 14,3 bilhões envolvendo a Scale AI. O lançamento dos modelos Muse Wonder e Wonder Full, em 12 de outubro, deu novo impulso à aposta da empresa. A melhora dos produtos ainda convive com a disputa contra OpenAI e Anthropic.

Alexandr Wang, de 29 anos, entrou no radar da sucessão de Mark Zuckerberg na Meta. Um perfil publicado pelo Financial Times apresenta o chefe de inteligência artificial da companhia como um possível futuro ocupante do cargo de CEO, após os lançamentos que deram novo fôlego à empresa na corrida pela tecnologia.

A ascensão ganhou força com o lançamento do Muse Wonder, na segunda-feira, 12 de outubro. A apresentação impulsionou as ações da Meta e reforçou a posição de Wang, contratado em 2025 na esteira de uma operação de US$ 14,3 bilhões envolvendo a Scale AI, empresa que ele cofundou.

Quem é Alexandr Wang

Wang cresceu no Novo México, nos Estados Unidos, filho de dois físicos sino-americanos. Concluiu o ensino médio um ano antes do previsto, trabalhou no site de perguntas e respostas Quora e ingressou no Massachusetts Institute of Technology, o MIT, aos 18 anos. Deixou a universidade no ano seguinte para empreender.

Em 2016, fundou a Scale com Lucy Guo. A empresa se especializou em preparar e organizar dados usados no treinamento de modelos de inteligência artificial, uma etapa da infraestrutura que atende aos desenvolvedores desses sistemas. A trajetória de Wang até a liderança de IA da Meta passou pela expansão desse negócio.

A Scale anunciou a ida do executivo para a Meta em junho de 2025, junto de um investimento que avaliou a startup em mais de US$ 29 bilhões. O acordo manteve a empresa independente, com a Meta como acionista minoritária, e Wang permaneceu no conselho da Scale.

Os US$ 14,3 bilhões correspondem à operação envolvendo a Scale AI, não ao salário de Wang.

Por que Zuckerberg apostou nele

Wang é visto como um executivo capaz de organizar equipes e conversar com engenheiros de IA. Sua contratação ocorreu durante uma reorganização da estratégia de inteligência artificial da Meta, após resultados que frustraram as expectativas em relação aos modelos da empresa.

Segundo pessoas ouvidas pelo jornal, Wang e Zuckerberg discutiram a contratação em encontros ao longo de vários meses de 2025. O novo diretor recebeu amplo apoio do fundador e iniciou uma ofensiva para contratar pesquisadores de concorrentes.

A aposta também trouxe pressão. De acordo com o FT, Wang chegou ao cargo sem ter trabalhado diretamente no treinamento de um modelo de IA, e os primeiros sistemas lançados sob sua liderança ficaram atrás dos rivais. Sua responsabilidade era transformar a contratação de talentos em produtos capazes de disputar esse mercado.

O que mudou com o Muse Wonder

A Meta apresentou Muse Wonder e Muse Wonder Full como seus modelos mais capazes até agora. Segundo a companhia, eles foram desenvolvidos para tarefas pessoais e profissionais que exigem várias etapas, como trabalhar com documentos e construir aplicativos.

No anúncio de 12 de outubro, Wonder chegou à Meta Model API e ao Muse Code, enquanto Wonder Full foi disponibilizado aos assinantes do Muse Code. A empresa também anunciou que Wonder seria integrado ao agente pessoal Muse, começando pelos assinantes.

A distinção ajuda a entender a aposta: Muse é o agente que usa ferramentas para trabalhar pelo usuário; Wonder é um dos modelos de IA que podem sustentar essas atividades. O avanço amplia a responsabilidade da equipe de Wang sobre produtos voltados tanto ao consumidor quanto aos desenvolvedores.