China libera compra de chips avançados da Nvidia

As autoridades chinesas autorizaram três das principais empresas de tecnologia do país a importar o chip H200, da Nvidia. ByteDance, Alibaba e Tencent receberam permissão para comprar mais de 400 mil unidades, em uma sinalização de que o governo busca suprir a demanda por inteligência artificial enquanto ainda preserva o desenvolvimento da indústria nacional de semicondutores.

As aprovações foram concedidas com restrições, que ainda estão em definição, e não foram automaticamente convertidas em pedidos de compra. As exigências podem incluir contrapartidas como a compra simultânea de chips produzidos dentro da China.

Demanda elevada pressiona decisão de Pequim

Apesar da liberação, há incertezas quanto à entrada efetiva dos produtos no país. Autoridades alfandegárias ainda mantêm restrições ao desembarque dos componentes, e o número de empresas que receberão autorização em fases seguintes segue indefinido.

Mesmo com a limitação, companhias chinesas já formalizaram interesse por mais de 2 milhões de unidades, superando em larga escala a capacidade atual de fornecimento da Nvidia.

A liberação ocorre em meio à visita do CEO da fabricante norte-americana à China e mostra a prioridade dada a grandes grupos locais que investem bilhões na estruturação de data centers e no avanço de aplicações em IA.

O H200 oferece desempenho significativamente superior aos chips até então disponíveis para o mercado chinês, inclusive aos modelos mais recentes de empresas locais como a Huawei.