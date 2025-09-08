China inaugura conferência global de internet industrial 2025 em Shenyang

O Ministério da Indústria e da Tecnologia da Informação da China (MIIT) anunciou a abertura da Conferência Global de Internet Industrial 2025, realizada em Shenyang, no dia 6 de setembro. O evento reuniu representantes de empresas, pesquisadores e autoridades para discutir cenários de aplicação, construção de ecossistemas industriais e cooperação internacional.

O principal objetivo da conferência, segundo o MIIT, é fortalecer a nova produtividade de qualidade, acelerar a industrialização e consolidar um sistema industrial moderno. O tema deste ano foi “Iniciar um Novo Capítulo Digital, Criar uma Nova Qualidade na Indústria”.

Estratégia chinesa para a internet industrial

O ministro da Indústria e Tecnologia da Informação, Li Lecheng, destacou que, nos últimos anos, a China desenvolveu um sistema tecnológico e industrial baseado na integração dos “4Ts”:

Tecnologia da Informação (TI)

Tecnologia de Comunicação (CT)

Tecnologia Operacional (OT)

Tecnologia de Dados (DT)

Atualmente, as aplicações da Internet Industrial abrangem os 41 principais setores da economia nacional.

Para a próxima fase, o MIIT estabeleceu três diretrizes principais:

Sistematização: Manter um planejamento integrado e aperfeiçoar a arquitetura da Internet Industrial. Atualização pela Era Digital: Promover a integração entre Internet Industrial e Inteligência Artificial (IA), considerando a IA como variável-chave. Integração Industrial: Aplicar o princípio “baseado na indústria, voltado para a indústria e a serviço da indústria”, reforçando o papel da Internet Industrial em valor, inteligência e eficiência.

A presidente da Sociedade Chinesa de Eletrônica, Xu Xiaolan, afirmou que a fusão entre Internet Industrial e IA marcará uma nova etapa, ampliando a inovação e criando novas oportunidades para a industrialização.

Relatórios e dados apresentados na conferência

Durante a Conferência de Desenvolvimento Inovador da Internet Industrial 2025, o inspetor do MIIT, Wang Peng, apresentou o relatório “Fortalecer a Marca Chinesa de Fábricas 5G Conectadas”. O estudo propôs o empoderamento da transformação e atualização de setores com a introdução de fábricas conectadas via 5G.

De acordo com o relatório, desde a publicação do Guia de Construção de Fábricas Totalmente Conectadas 5G, a China já listou 1.260 projetos no diretório nacional de fábricas 5G. Políticas locais de incentivo ampliaram a participação de empresas de diferentes portes, expandindo cenários de aplicação e intensificando a cooperação entre oferta e demanda.

Além disso, o vice-diretor do Instituto de Pesquisa de Internet Industrial da China, Liu Wenqing, apresentou o Relatório de Desenvolvimento Inovador da Internet Industrial (2025). O estudo avaliou as tendências globais, políticas públicas, avanços tecnológicos, o ecossistema do setor e as aplicações integradas.

Liu afirmou que a Internet Industrial na China já atingiu a fase de desenvolvimento em escala, com mudanças tecnológicas e expansão das demandas reais. O relatório propôs uma arquitetura chamada “Três Nuvens e Uma Rede, Impulsionada pela Inteligência de Dados”, com o objetivo de orientar a digitalização industrial e sustentar o crescimento de longo prazo.