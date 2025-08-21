Chinesa DeepSeek lança modelo de IA atualizado e promete respostas mais rápidas

A startup chinesa de inteligência artificial (IA), DeepSeek, lançou nesta quinta-feira, 21, um modelo atualizado do seu agente, o DeepSeek-V3.1.

Segundo a empresa, a principal mudança do V3.1 é a sua velocidade de resposta, que supera a versão anterior, o R1, em testes de desempenh.

A DeepSeek também afirmou que o novo modelo é um "passo inicial na criação de um agente de IA mais complexo". O DeepSeek-V3.1 foi desenvolvido para ser compatível com chips de IA de próxima geração fabricados na China — um salto tecnológico significativo para a empresa, que não tem acesso aos semicondutores mais avançados disponíveis no mercado.

A DeepSeek ganhou o mercado em janeiro ao lançar o R1, um modelo poderoso e de baixo custo, que rapidamente conquistou a atenção da indústria. Desde então, a empresa tem liderado o crescente movimento de desenvolvimento de IA na China, desafiando gigantes como a OpenAI.