Mega-Sena: Caixa anuncia mudanças nos sorteios da loteria; veja como ficam

Os sorteios da Mega-Sena e das demais loterias administradas pela Caixa Econômica Federal passarão por mudanças. O banco estatal anunciou a transferência dos concursos realizados aos sábados à noite para as manhãs de domingo, o que também altera os horários de registro de apostas e de bolões.

A mudança entra em vigor neste domingo, 19 de julho. Com isso, os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte, +Milionária e Loteria Federal, antes realizados aos sábados, a partir das 21h, passarão a ocorrer às 11h dos domingos.

Segundo a Caixa, o novo cronograma também altera os prazos para os apostadores. As apostas simples poderão ser registradas até as 22h de sábado, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da instituição, como o Portal Loterias Caixa e o aplicativo oficial.

Já os bolões feitos pelos meios eletrônicos poderão ser realizados até as 10h45 de domingo, quinze minutos antes do início dos sorteios.

Os concursos continuarão sendo realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.