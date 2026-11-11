Branding ganha espaço nas empresas e pode pagar até R$ 28 mil por mês

A construção de uma marca envolve decisões que vão além da identidade visual e das campanhas publicitárias. Para as empresas, o branding está relacionado à forma como o negócio se posiciona no mercado, se diferencia dos concorrentes e estabelece conexões com os consumidores.

Esse conjunto de atividades ampliou o escopo de atuação dos profissionais de marketing e comunicação. Hoje, a gestão de marcas também exige conhecimentos de estratégia, comportamento do consumidor, análise de dados e desenvolvimento de negócios.

Segundo levantamento da consultoria Michael Page, divulgado no Guia Salarial 2026, gerente de marca e branding está entre as posições mais procuradas pelas empresas. O estudo também aponta a valorização de profissionais que combinam criatividade, visão estratégica e domínio técnico.

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Quanto ganha um profissional de branding?

A remuneração varia conforme o nível de experiência, o porte da empresa, a localização e a complexidade das responsabilidades. Dados do Guia Salarial 2027 da Michael Page mostram que um gerente de marca e branding pode receber entre R$ 13 mil e R$ 28 mil mensais, com média de R$ 19,5 mil.

Para coordenadores da área, a faixa indicada vai de R$ 10 mil a R$ 16 mil por mês, com média de R$ 12,5 mil. Os valores são referências de mercado baseadas nos processos de recrutamento da consultoria nos últimos 12 meses.

A remuneração também está relacionada ao escopo de atuação. Em posições de liderança, o profissional pode responder pelo posicionamento da marca, planejamento estratégico, gestão de equipes, orçamento e integração entre diferentes áreas da companhia.

Quais competências são importantes para trabalhar com branding?

A especialização em branding exige uma combinação de conhecimentos técnicos e capacidade de interpretar o mercado. Entre as principais frentes estão posicionamento de marca, pesquisa de mercado, análise de concorrência e comportamento do consumidor.

Também é necessário compreender como a identidade e a comunicação de uma empresa se conectam à experiência oferecida ao cliente. Isso envolve acompanhar indicadores, avaliar a percepção do público e identificar oportunidades de diferenciação.

Outra competência relevante é a visão de negócios. Profissionais que trabalham com marcas precisam relacionar suas estratégias a objetivos como crescimento, fidelização, participação de mercado e geração de receita.

Essa integração também aproxima o branding de áreas como inteligência de mercado, gestão de produtos, marketing digital e experiência do cliente.

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Como se especializar em branding?

Existem diferentes caminhos para aprofundar conhecimentos na área. Cursos de curta duração podem desenvolver habilidades específicas, enquanto uma formação executiva mais abrangente permite estudar temas como estratégia, liderança, gestão e análise de mercado.

Nesse contexto, os MBAs podem contribuir para ampliar a visão profissional, especialmente para analistas, coordenadores e gerentes que desejam assumir responsabilidades estratégicas ou avançar para posições de liderança.

A escolha da formação depende dos objetivos de carreira e das competências que o profissional precisa desenvolver. Conhecimentos em marketing, gestão, inteligência de mercado e finanças também podem complementar a atuação em branding.

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Branding como competência estratégica

A especialização em branding está associada a oportunidades em diferentes segmentos e níveis hierárquicos. Entretanto, a remuneração depende da experiência acumulada, da capacidade de gestão e da contribuição do profissional para os resultados da empresa.

Para quem pretende seguir esse caminho, combinar conhecimentos específicos de marca com competências de gestão e visão de negócio pode ampliar as possibilidades de atuação no mercado.

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