A corrida pelo governo do Rio Grande do Sul está acirrada, segundo a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 23. Em um cenário de primeiro turno, o deputado federal Luciano Zucco (PL) lidera com 41,6% das intenções de voto, seguido pela ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT), que marca 36,1%.

Em terceiro lugar, o vice-governador Gabriel Souza (MDB) soma 13,5%. Entre os demais nomes testados, Marcelo Maranata (PSDB) anota 0,8% e Priscila Voigt (UP) tem 0,1%. O percentual de eleitores que pretendem votar em branco ou nulo é de 1,6%, enquanto 6,3% declaram não saber em quem votar.

Na série histórica, Zucco e Juliana oscilaram negativamente desde 31 de agosto. O candidato do PL perdeu 2,7 pontos e Brizola, 1,4 ponto.

Segundo turno

Nas projeções de segundo turno, Zucco vence Juliana Brizola por 49,7% a 39,3%, com 11% de brancos, nulos ou indecisos. Quando o adversário testado é o vice-governador Gabriel Souza, o cenário aponta vitória de Zucco, com 42,8% contra 39,2%. Neste embate, brancos e nulos somam 18%.

Em um eventual embate sem a presença do candidato do PL, Juliana Brizola supera Gabriel Souza ao registrar 38,8% ante 34,5% do mandatário. Neste cenário específico, o índice de eleitores que não escolhem nenhum dos nomes ou não sabem responder atinge seu maior patamar, saltando para 26,7%.

Desejo de mudança e rejeição de lideranças

O levantamento revela um forte esgotamento do eleitorado com a atual gestão estadual. Segundo os dados, 73,3% dos eleitores preferem um candidato que faça uma gestão diferente da atual, ante apenas 16% que defendem a continuidade. Além disso, 61% avaliam que o estado segue um "mau caminho".

No índice de rejeição entre os políticos gaúchos listados, o ex-pré-candidato ao governo Edegar Pretto (PT) é rejeitado por 44,1%, seguido por Zucco com 37,3% e Juliana Brizola com 32,3%. Gabriel Souza apresenta a menor taxa de rejeição entre os principais postulantes, anotando 15,2%.

O raio-X do eleitorado gaúcho

O cruzamento demográfico aponta uma divisão clara de perfis. Zucco concentra seu melhor desempenho entre os eleitores evangélicos (68,6%) e no público masculino, onde lidera com 45,3%. O candidato do PL também domina entre os eleitores que declaram renda familiar superior a R$ 5.000.

Por outro lado, Juliana Brizola constrói sua base de sustentação ao liderar entre as mulheres (46,3%) e eleitores mais jovens, de 16 a 24 anos (30,6%). A pedetista também registra vantagem expressiva entre aqueles que se declaram agnósticos ou ateus (60,5%) e eleitores que não votaram no atual governador em 2022.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.819 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01816/2026.