Inteligência Artificial

ChatGPT como seu professor? Use esse prompt para estudar qualquer coisa em menos tempo

Este comando transforma o ChatGPT em um plano de estudos sob medida — para aprender mais, em menos tempo

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 15h30.

Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria. 

Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:

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“Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.
Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.
Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”

Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.

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O que o ChatGPT pode te  entregar com esse comando

  • Um plano de estudo por tópicos, em ordem lógica
  • Blocos curtos e objetivos, ideais para leitura rápida
  • Resumos com linguagem clara e sem excesso de teoria
  • Perguntas de revisão para testar o que foi aprendido
  • Sugestões de revisão leve e frequente para fixação

Esses comandos extras te ajudam a complementar este prompt 

  • “Agora adapte o conteúdo para quem tem só 20 minutos por dia.”
  • “Resuma cada parte em até 5 frases.”
  • “Transforme os resumos em flashcards.”
  • “Simule uma autoavaliação com 10 perguntas de múltipla escolha.”

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Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.

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