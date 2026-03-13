ChatGPT como seu professor? Use esse prompt para estudar qualquer coisa em menos tempo

Redação Exame
Publicado em 13 de março de 2026 às 15h30.
Estudar não precisa ser sinônimo de horas lendo textos longos e organizando material por conta própria.
Com o prompt certo e simples, o ChatGPT pode se transformar em um tutor inteligente e objetivo, capaz de montar resumos, criar mapas de estudo e até sugerir formas de revisar o conteúdo com mais eficiência:
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“Quero aprender sobre [tema]. Me ajude a estudar com foco em velocidade e retenção.
Crie um plano de estudo com os pontos principais, resuma os conceitos de forma clara e divida em blocos rápidos de leitura.
Inclua perguntas de revisão ao final de cada bloco e me diga como revisar em 15 minutos por dia.”
Esse pedido transforma o ChatGPT em um organizador de estudos sob medida — ideal para quem precisa estudar com eficiência.
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Esses ajustes fazem a IA trabalhar com foco em velocidade, clareza e retenção.
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