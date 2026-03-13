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Como homem de 43 anos construiu um patrimônio de sete dígitos depois de perder tudo

Após perder tudo no mercado de ações, Jason Brown usou controle emocional e princípios de finanças corporativas para transformar sua trajetória

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de março de 2026 às 15h34.

Jason Brown tinha pouco mais de 20 anos quando viu seu mundo desmoronar. Após abandonar a faculdade para se dedicar ao mercado financeiro, ele quebrou.

Vestido com terno e com o laptop em mãos, passava os dias em uma cafeteria com Wi-Fi gratuito para procurar emprego. “Foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida”, contou.

Com os US$ 2.000 que recebeu como presente de formatura do ensino médio, decidiu investir. Dois anos depois, descobriu que seu saldo tinha despencado para US$ 700. Retirou o valor, comprou um par de tênis Jordans e, com os US$ 500 restantes, iniciou sua jornada como investidor. As informações foram retiradas do Business Insider.

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Primeiro lucro, primeira lição

Trabalhando nos fins de semana na Sprint PCS por US$ 8 a hora, o objetivo era simples: ganhar o suficiente no mercado para folgar um sábado. Comprou 100 ações da própria empresa a US$ 5 cada. 

Quando caíram para US$ 4 e depois voltaram a subir, ele aproveitou a oscilação para lucrar US$ 100 — e ali nasceu sua estratégia. A técnica, chamada de "channeling" (em português, canalização) se tornou seu primeiro insight sobre movimentações de curto prazo.

Com isso, construiu um portfólio de seis dígitos ainda na faculdade. Mas a euforia durou pouco.

Os quatro princípios que mudaram tudo

  1. Você nunca vai à falência realizando lucro
    Brown aprendeu a conter a ganância. “Eu podia ter saído com US$ 100 mil, mas achei que precisava de meio milhão em uma única tacada. Devia ter aceitado o lucro e procurado outra oportunidade.”
  2. Saiba onde você está errado
     Hoje, antes de entrar em uma operação, ele define o nível em que cortará perdas. “Saber quando sair evita que você perca tudo.”
  3. Risco x Retorno: a fórmula 1:3
    A cada operação, arrisca US$ 1 para tentar ganhar US$ 3. “Com essa estratégia, posso estar errado duas vezes e certo uma — ainda assim saio no lucro.”
  4. O mercado não liga para suas contas
     Ao operar sem pressão financeira — com dívidas quitadas e reserva de emergência —, Brown ganhou clareza e disciplina emocional. “A tranquilidade reduz os erros.”

Em 18 meses, reconstruiu um portfólio de seis dígitos. Cinco anos depois, alcançou o milhão. Pagou à vista sua hipoteca e passou a viver com gastos reduzidos, o que lhe deu ainda mais segurança para operar com racionalidade.

Hoje, aos 43 anos, é autor do livro Five Year Millionaire, mantém canal no YouTube, apresenta um podcast e realiza palestras. Seu maior aprendizado? “Sempre soube a técnica. O que me tirava do jogo era a emoção.”

O papel das finanças corporativas

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Ao final do curso, que totaliza três horas de conteúdos teóricos e práticos, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo. Para quem busca complementar o currículo, esse pode ser um diferencial competitivo para avançar na carreira ou buscar novas oportunidades de emprego.

Mas é preciso correr. Não apenas porque as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas, mas também porque o programa está com condições especiais. Por tempo limitado, é possível garantir o acesso às aulas por apenas R$ 37.

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