CEO da Microsoft diz que usar IA pode custar o segredo que torna sua empresa única

"Na era da IA, o comprador arrisca dar de graça o conhecimento, só para usar aquilo que comprou", escreveu Satya Nadella, CEO da Microsoft, em artigo publicado em seu perfil no X (antigo Twitter).

No texto, o executivo alerta as empresas para um risco que passa despercebido ao adotar a inteligência artificial (IA): o de pagar duas vezes. Uma com dinheiro, pelas assinaturas. Outra com o próprio conhecimento que as torna únicas.

A tese parte de um problema clássico da economia.

O Nobel Kenneth Arrow descreveu décadas atrás o "paradoxo da informação": o valor de um conhecimento só aparece depois que o comprador o recebe — mas, aí, ele já o obteve sem custo. Em outras palavras, quem vende informação corre o risco de entregá-la ao tentar vendê-la.

Nadella diz que a IA inverte esse jogo. Agora, quem arrisca entregar o conhecimento não é o vendedor, e sim o comprador.

Segundo ele, para um modelo de IA ser útil, a empresa precisa alimentá-lo com suas informações mais sensíveis. "Quanto melhor você quer que o modelo funcione, mais desse conhecimento você tem de revelar", afirmou o executivo.

E, para Nadella, a conta piora com o tempo.

Segundo Nadella, o fornecedor do modelo aprende cada vez mais sobre o cliente a cada uso, enquanto "o cliente aprende quase nada" sobre o que o fornecedor absorve em troca.

"Você paga pela inteligência duas vezes: uma com dinheiro e outra com algo ainda mais valioso, o conhecimento proprietário que precisa revelar para tornar essa inteligência útil", disse.

O conhecimento que vaza 'traço por traço'

Nadella também afirma que os modelos aprendem com o que chama de "exaustão" — os comandos que as pessoas escrevem, as ferramentas que os agentes usam e, sobretudo, as correções que os usuários fazem quando o modelo erra.

Cada correção, diz ele, é destilada em conhecimento institucional: o tipo de saber que um concorrente jamais poderia comprar, e que vaza de forma quase imperceptível, "traço por traço, correção por correção".

Ao consumir inteligência, resume o executivo, a empresa está criando inteligência. E o que ela cria, para Nadella, deveria pertencer a ela.

Uma crítica ao modelo de negócio da IA

O texto embute uma crítica ao funcionamento atual do setor — inclusive de empresas parceiras da própria Microsoft.

Nadella afirma considerar "irônico" que os provedores de modelos reivindiquem o direito de treinar suas IAs com dados públicos, mas, ao mesmo tempo, imponham termos restritivos à destilação e se reservem o direito de aprender com os dados de uso dos clientes.

Se o aprendizado flui em uma só direção, para Nadella, o valor econômico se concentra nos donos da infraestrutura de aprendizado, e não em quem de fato gera o conhecimento.

Para sustentar o ponto, ele cita Alex Karp, presidente-executivo da Palantir, segundo quem os clientes técnicos querem "controle sobre seu processamento, seus modelos, seus dados e seu diferencial", e a certeza de que isso não está sendo transferido para outra empresa.

A solução proposta

Como saída, Nadella defende que a infraestrutura de aprendizado seja distribuída a cada empresa, para que ela controle o próprio ciclo.

A peça central da ideia é o que ele chama de "fronteira de confiança", um limite rígido onde os dados, as avaliações, os pesos adaptados e a memória de uma organização se acumulam e melhoram juntos — e por onde nada atravessa sem consentimento.

Na prática, para evitar o paradoxo, o executivo diz que cada empresa deveria criar seus próprios critérios de avaliação, manter a propriedade de sua memória e de seu histórico de decisões, treinar modelos em seu próprio ambiente sem expor o conhecimento, e desacoplar a camada de orquestração de qualquer modelo único para não ficar reféns de um só fornecedor.

Na era da nuvem, segundo Nadella, as empresas acumulavam dados; agora, na era da IA, elas acumulam aprendizado.

"Uma empresa deveria poder usar um modelo sem abrir mão do conhecimento que a torna única", escreve o executivo. "Esse é o paradoxo reverso da informação que precisamos enfrentar."